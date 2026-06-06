Ronaldinho contó cuál es su jugador de México favorito y tuvo una increíble frase para el Estadio Ciudad de México

A lo largo de su carrera, Ronaldinho ganó 19 títulos oficiales. Su palmarés incluye los trofeos más importantes a nivel clubes y Selección de Brasil, pero nunca perdió la humildad. Inclusive, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, elogió a Santiago Gimenez, tuvo un increíble mensaje para el Estadio Azteca y vaticinó un buen torneo para México.

En la temporada 2014-2015, el sudamericano defendió los colores de Querétaro y se quedó con un lindo recuerdo del país. De hecho, más de una década después reaparecer para enviarle un cálido mensaje a su afición. "Espero que Brasil sea campeón, es lo que todos queremos, pero también que México haga un gran Mundial. Es un país al que le tengo mucho cariño. Mi familia conoce muy bien México y siempre le voy a desear lo mejor", manifestó en una rueda de prensa durante una campaña publicitaria con una reconocida marca.

A continuación, le dedicó un párrafo especial a Santiago Gimenez: "Lo veo muy bien, es un jugador que me encanta y siempre le deseo mucha suerte. Ojalá las cosas le salgan muy bien durante todo el torneo".

Santiago Gimenez, elogiado por Ronaldinho

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Ronaldinho habló sobre el Estadio Azteca

El reconocimiento no sólo estuvo apuntado al seleccionado, sino que también se dirigió hacia el histórico estadio. “Junto con Maracaná y Wembley, el Azteca es uno de los estadios más emblemáticos. Quien ama el futbol conoce esos nombres. Más que merecido que vuelva a recibir un Mundial”, explicó.

Y para concluir, se sinceró al remarcar que le hubiese encantado ver más acción en México, aunque entendía que la distribución consiste en el reparto de sedes entre los países anfitriones. “Me siento muy a gusto para hablar de México. Viví ahí, la gente ama el futbol y la selección tiene todo para hacer un gran Mundial. Se podrían hacer más partidos ahí, pero la organización es entre tres países y México tenía todo para albergar más”.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.