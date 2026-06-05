Scaloni contó la insólita manera en la que se enteró que Messi jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde el momento en que Lionel Messi se consagró campeón en Qatar 2022, Argentina vivió cuatro años de incertidumbre. El futbolista fue consultado sistemáticamente sobre su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en ningún momento dio una sentencia, por lo que Lionel Scaloni prefirió ir a la fuente. El entrenador de Argentina contó una infidencia y admitió que le preguntó al "10" si estaba disponible, recibiendo una respuesta tan sorpresiva como inesperada.

En la previa del amistoso ante Honduras, el entrenador de la Albiceleste dio una conferencia de prensa. Desde Texas, contó un secreto desconocido hasta el momento. "¿Cómo me enteré que Leo iba a jugar? Le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar la lista para ver si estaba convocado. Todos esperábamos que hiciera un anuncio y, al final, hizo lo que hubiera hecho cualquier jugador. Eso me dio una tranquilidad enorme", contó entre risas.

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A continuación, reveló cómo llega el futbolista de Inter Miami a los amistosos de preparación y al debut oficial del 16 de junio frente a Argelia. "Leo está bastante mejor y eso nos da tranquilidad. Vamos a ver si le damos minutos contra Honduras o frente a Islandia". Sin embargo, fue tajante respecto a la confección final de la nómina. Con la fecha límite acercándose, no hay lugar para favoritos si la salud no acompaña: "Seguramente pueda pasar que cambie la lista. Hoy tenemos la sensación de que los chicos vienen bien, pero estamos seguros de que, si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. No los vamos a arriesgar; esa es la verdad".

Con la mira puesta en la última semana previa al debut, el estratega sudamericano cerró el tema con una advertencia clara: "Cuando llegue la etapa decisiva, ahí tomaremos la determinación. Ya veremos cuando aceleremos estos plazos". Argentina se prepara, con su capitán a bordo y una gestión de grupo que, a juzgar por sus palabras, no dejará nada al azar.

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