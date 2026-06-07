Los 5 jugadores más caros del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y ahora toca analizar a los jugadores más caros del Grupo D. Dicho sector está compuesto por Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia y los cinco futbolistas mejor valorados económicamente pertenecen a dos de esas cuatro agrupaciones.

Los anfitriones están lejos de ser los mejor valorados porque su plantilla tiene una estimación de 385.6 millones de euros mientras que la de los turcos es de 473 millones, con base en la referencia provista por Transfermarkt. Por su parte, la selección sudamericana tiene un valor de 153 millones de euros y es la 40° en la clasificación de la FIFA previo al torneo. Finalmente, el valor de toda la plantilla australiana es de 77.45 millones.

1. Arda Guler (Turquía) – 90 millones de euros

El futbolista turco de 21 años ha aumentado su valor desde que pasó del Fenerbahce al Real Madrid en 2022. Al dejar a “Los Canarios Amarillos” con 18 años su valor era apenas de 15 millones de euros. Desde entonces su rol con los “merengues” ha crecido al ser titular indiscutible en el último año gracias a que puede jugar de extremo por ambas bandas y como mediocentro ofensivo. Guler consiguió seis goles y 14 asistencias en la temporada 2025-26.

Arda Güler'in Venezuela karşısındaki performansına baksanıza.. dünya kupası öncesi şu formu feci heyecanlandırıyo pic.twitter.com/6kLtYKIIMN https://t.co/1Yg7mlu1Q3 — ⒶⓇⒹⒾ ⒼⓊⓁⒺⓇⒾⓃⒽⓄ 🇹🇷 (@ardaguler10k) June 6, 2026

2. Kenan Yildiz (Turquía) – 75 millones de euros

La selección de Turquía tiene un futuro prometedor gracias a sus jugadores jóvenes. Kenan Yildiz es un extremo izquierdo que ha brillado con la Juventus de la Serie A italiana. Aunque se formó con el Bayern Munich luego de haber nacido en Alemania, su presentación total para con el mundo fue con el conjunto blanquinegro. El oriundo de Regensburg ha disputado 131 partidos con “La Vecchia Signora” y suma 27 goles con 21 asistencias con tan solo 21 años de edad.

3. Can Uzun (Turquía) – 45 millones de euros

Can Uzun es otra de las promesas turcas con orígenes alemanes que prometen demasiado en el futbol europeo. El también nacido en Regensburg se ha hecho de un nombre en el Eintracht Frankfurt en los últimos años y todo parece que su destino está en los equipos más grandes de las mejores ligas. En su última campaña, el joven de 20 años, solo disputó 21 partidos de la Bundesliga, pero generó ocho goles y cinco asistencias. Además, en cinco juegos de Champions League logró anotar dos veces.

4. Christian Pulisic (Estados Unidos) – 40 millones de euros

El que alguna vez fue la gran promesa del futbol estadounidense aún se mantiene como el jugador mejor valorado de su país. El jugador formado en el Borrussia Dortmund llegó a valer hasta 60 millones de euros en tres etapas de su carrera, pero su mal desempeño y las lesiones lo tienen en apenas dos terceras partes de su máximo valor. Un buen desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría revalorizarlo.

|REUTERS

5. Folarin Balogun (Estados Unidos) – 40 millones de euros

El quinto jugador más caro del Grupo D es Folarin Balogun. El delantero del AS Monaco llegó a dicho club como un diamante en bruto proveniente del Stade Reims y sus primeros años en el cuadro monegasco decepcionaron. Sin embargo, en el último año consiguió 19 goles entre la Ligue 1, la Coupe de France y la Champions League, con lo que promete ser una amenaza de gol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será transmitida EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca. El canal emitirá 32 partidos de manera gratuita y entre los duelos del Grupo D está el Estados Unidos contra Paraguay del 12 de junio. Además, se encargará de la emisión de los juegos de la fase de grupos de la Selección Mexicana.