Los 2 extranjeros que saldrían de Cruz Azul pese al título del Clausura 2026

Cruz Azul fue campeón del Clausura 2026 tras derrotar a Pumas en la Final, pero la directiva buscará dar vuelta la página rápidamente. Desde La Noria intentarán respaldar la consagración en Ciudad Universitaria y el cuerpo técnico comandado por Joel Huiqui llegó a la conclusión de que hay que hacer una pequeña limpieza en la plantilla. Resulta que dos jugadores extranjeros se verían afectados.

Los dos extranjeros que saldrían de Cruz Azul

Diversos reportes mencionan que Cruz Azul buscará liberar plazas de jugadores No Formados en México (NFM) para afrontar el mercado de verano. En este contexto, uno de los futbolistas sacrificados sería Gabriel ‘Toro’ Fernández, delantero uruguayo. El atacante fue vital durante la Fase Regular con Nicolás Larcamón como entrenador, pero las lesiones le jugaron una mala pasada y ahora tiene altas chances de salir de La Máquina.

Gabriel “Toro” Fernández se convirtió en el héroe de Cruz Azul al anotar el gol de la victoria ante Santos Laguna|@toro_fernandez19

Sin embargo, el delantero no sería el único extranjero en abandonar el barco. La información indica que Gonzalo Piovi es otro de los apuntados por la directiva para buscarle una salida tras el receso veraniego. Puertas adentro consideran que el argentino cumplió un ciclo en la institución y es hora de dar su lugar a nuevos futbolistas. Todo parece indicar que Willer Ditta será el principal referente de la zaga cementera.

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Un tercer jugador se podría sumar a la lista

Ambos son los principales apuntados, pero también podría sumarse Kevin Mier a esta pequeña lista. El portero colombiano no es prescindible para el cuerpo técnico, pero todo dependerá de su rendimiento en los próximos partidos tras el receso. Su estado físico genera cierta incertidumbre en Cruz Azul, por lo que una buena oferta podría cambiar sus intereses y dejar ir al ex Atlético Nacional.

Mientras tanto, Cruz Azul seguirá explorando nuevas opciones en otros sectores del terreno de juego. Una de las posiciones a reforzar será el lateral derecho, la cual quedó limitada con la salida de Jorge Sánchez hacia el futbol europeo. Nombres como Julián Araujo, jugador de la Selección Mexicana y del Celtic, son de interés, aunque todavía no hay avances concretos. La directiva aprovechará el periodo vacacional para planificar el Apertura 2026.

