Balón de Oro 2025: La lista de candidatos a ganar el reconocimiento

Este jueves se anunció la lista OFICIAL y DEFINITIVA de los futbolistas de todo el planeta que podrían ganar el Balón de Oro 2025, destacando la aparición de Lamine Yamal , Mbappé, Dembelé,Vinicius y Haaland, futbolistas que están entre los favoritos a llevarse esta edición; los ausentes y máximos ganadores en la historia Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Como cada año, France Football se encarga de definir una nutrida lista de jugadores que la rompieron en el año futbolístico y brillaron en plenitud, lo que los llevó a tener logros individuales y sobre todo en conjunto.

Ahora es la generación de jugadores como Yamal que le depara un futuro prometedor en el Barcelona y con la Selección de España y es una incógnita si este 2025 comenzará a escribir su legado.

¿Quiénes son los finalistas a ganar el Balón de Oro?

Lamine Yamal (España)

Pedri (España)

Fabián Ruiz (España)

Cole Palmer (Inglaterra)

Harry Kane (Inglaterra)

Declan Rice (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Lautaro Martínez (Argentina)

Alexis MacAllister (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

João Neves (Portugal)

Vitinha (Portugal)

Ousmane Dembéle (Francia)

Michael Olise (Francia)

Desiré Doué (Francia)

Kylian Mbappé (Francia)

Virgil Van Dijk (Holanda)

Denzel Dumfries (Holanda)

Vinicius (Brasil)

Raphinha (Brasil)

Florian Wirtz (Alemania)

Serhou Guirassy (Guinea)

Mohamed Salah (Egipto)

Erling Haaland (Noruega)

Scott McTominay (Escocia)

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Robert Lewandowski (Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Viktor Gyökeres (Suecia)

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia de entrega del ganador del Balón de Oro 2025, ocurrirá el 22 de septiembre y tendrá lugar en el Teatro Chatelet de París, donde la afición alrededor del mundo conocerá al nuevo galardonado.

Curiosamente, ninguno de los jugadores que están en esta lista, lo ha ganado con anterioridad, y se estrenará a un nuevo galardonado en el reconocimiento más grande de este tipo, junto al premio The Best, que por su parte entrega la FIFA.

Messi y Cristiano Ronaldo, con récords casi inigualables

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son las grandes figuras de este premio, pues dominaron por años el futbol mundial, de ahí que Messi tenga en sus vitrinas ocho títulos y Cristiano cinco.

Máximos ganadores del Balón de Oro:



Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.



2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.



2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.



1971, 1973 y 1974. Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.



1983, 1984 y 1985. Marco van Basten (3): 1988, 1989 y 1992.