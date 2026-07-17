Barcelona preferiría fichar a Harry Kane que a este jugador de Argentina

El Barcelona comenzó a trabajar en la renovación de su ataque de cara a la temporada 2026/27. Entre los nombres analizados aparece Harry Kane, goleador del Bayern Múnich y uno de los delanteros más destacados de Europa.

La institución catalana habría realizado una consulta para conocer la situación contractual del capitán de Inglaterra. Su capacidad para retroceder, participar en la creación y definir dentro del área encaja con el perfil buscado por la dirección deportiva.

Sin embargo, existe otro atacante de primer nivel que también se encuentra en la agenda. Se trata de un campeón del mundo con Argentina que manifestó públicamente su intención de cambiar de equipo durante el actual mercado de fichajes.

Julián Álvarez es el jugador argentino que interesa al Barcelona

El futbolista en cuestión es Julián Álvarez. El delantero de 26 años desea abandonar el Atlético de Madrid y el Barcelona aparece como uno de sus posibles destinos para la próxima temporada.

La millonaria suma de dinero que pide Atlético de Madrid por Julián Álvarez|Crédito: @Atleti / X

Álvarez reconoció durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que ya había hablado con la dirigencia rojiblanca. Además, consideró que una transferencia podría ser la mejor solución para todas las partes y permitirle cumplir uno de sus objetivos personales.

El argentino ofrece juventud, movilidad y capacidad para ocupar diferentes posiciones del ataque. No obstante, su contratación implicaría una inversión considerablemente mayor que la inicialmente prevista por el conjunto catalán.

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Por qué Barcelona habría colocado a Harry Kane por delante

Harry Kane habría sido considerado inicialmente como una opción prioritaria debido a la situación que atraviesa Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario de Atlético de Madrid, afirmó que el argentino no se va “ni por 100 millones, ni 150 ni 200 millones”. Por esta razón, el inglés pasaría a ser una posibilidad mejor valorada.

Su estilo de juego podría beneficiar a jugadores como Lamine Yamal y al resto de los atacantes del Barcelona. Kane, además, terminó la temporada 2025/26 como máximo goleador de la Bundesliga con 36 anotaciones, de acuerdo con los registros del Bayern Múnich.

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Otro elemento era su posible precio. El atacante contaba con una cláusula de salida cercana a los 65 millones de euros, una cantidad inferior a la necesaria para convencer al Atlético por Julián.

El problema es que Kane debía informar su intención de marcharse antes de una fecha determinada y no activó esa cláusula. Ahora, el Bayern puede establecer libremente las condiciones de una eventual venta.