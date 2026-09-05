Barcelona o Real Madrid; ¿qué club es el favorito a ganar la temporada 2026 - 2027 en España?

La temporada 2026 - 2027 de la Liga Española ha comenzado y, como era de esperarse, dos equipos destacan sobre el resto para buscar el campeonato nacional. Ante tal situación, aquí se realizará un análisis respecto a qué escuadra, entre Real Madrid y Barcelona, es favorita al título de Liga.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

El Real Madrid confeccionó uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos años gracias a la contratación de distintos futbolistas liderados por José Mourinho. El Barcelona, por su parte, apostó por la continuidad a través de apuntalar algunas zonas específicas del campo.

¿Por qué el Real Madrid es favorito a ganar la Liga Española?

Por primera vez en los últimos dos años, parece que es el Real Madrid el principal candidato a quedarse con el título de la Liga Española gracias a la fuerte inversión que hicieron en este mercado de transferencias a través de jugadores como Cucurella, Konaté, Yan Diomande y Bernardo Silva, según la IA.

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Además, el Real Madrid trajo de regreso a José Mourinho, un entrenador con quien rompieron el récord de 100 puntos en la Liga cuando el Barcelona tenía a Pep Guardiola en el banquillo, motivo por el cual se espera que el portugués tenga las armas suficientes para llevar al club, nuevamente, a la gloria nacional.

El Barcelona no se quiere quedar atrás

El FC Barcelona dejó ir a elementos como Ronald Araújo y Robert Lewandowski; sin embargo, trajo consigo a otras figuras como Anthony Gordon del Newcastle y Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, así como Rodri, quien recientemente fue campeón con España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de esta situación, a nivel plantilla el Barcelona luce menos poderoso en relación al Real Madrid. Además, el conjunto blaugrana tiene como objetivo principal la Champions League, por lo que no se descarta que pueda dejar a un lado La Liga a fin de enfocarse en este torneo.