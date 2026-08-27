Barcelona vs Athletic de Bilbao: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado la transmisión HOY jueves 27 de agosto, de la jornada 1 de La Liga; marcador online
Barcelona disputa su segundo partido de LaLiga ante el Athletic de Bilbao
El Club de Futbol Barcelona disputa este jueves 27 de agosto su compromiso pendiente de la Jornada 1 de la Temporada 2026-27 de LaLiga de España ante el Athletic de Bilbao en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou en donde buscarán mantener el buen arranque de torneo y mantener la hegemonía sobre un equipo contra el que no pierde en casa desde hace más de 20 años.
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