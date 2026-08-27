Barcelona vs Athletic de Bilbao: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado la transmisión HOY jueves 27 de agosto, de la jornada 1 de La Liga; marcador online

El Club de Futbol Barcelona disputa este jueves 27 de agosto su compromiso pendiente de la Jornada 1 de la Temporada 2026-27 de LaLiga de España ante el Athletic de Bilbao en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou en donde buscarán mantener el buen arranque de torneo y mantener la hegemonía sobre un equipo contra el que no pierde en casa desde hace más de 20 años.

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