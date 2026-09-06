Es una leyenda de la WWE, pero quedó en bancarrota en 2010; así superó su crisis gracias al cine

La WWE se ha convertido en una de las empresas de entretenimiento más importantes en la historia gracias, en gran medida, a la calidad de atletas que han pasado por la industria, destacando superestrellas que dieron el salto a Hollywood una vez cumplieron su etapa en el ring.

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Ejemplos de lo anterior son muchos, destacando The Rock, John Cena y The Big Show. Sin embargo, dentro de este apartado destaca Dave Batista, quien antes de ser una estrella de Hollywood y destacar en la WWE vivió un lapso verdaderamente terrorífico hace algunos años.

¿Batista, leyenda de la WWE, estuvo en la ruina?

Dave Batista es considerado una de las estrellas más grandes en la historia de la WWE gracias a la cantidad de títulos individuales y colectivos que sumó; sin embargo, también destaca por los problemas económicos con los que tuvo que lidiar después de su salida de la empresa.

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Batista just posted on Instagram that he’s 3 weeks into weight training again and 2 months away from where he needs to be! 👀



Are we getting the old Batista back?! 😮 pic.twitter.com/cMg7Pv68SL — The Squared Times (@TheSquaredTimes) September 3, 2026

De hecho, distintos reportes sostienen que Batista tuvo serios problemas financieros entre el 2010 y el 2013; es decir, después de salir de la WWE. Fue en este lapso en donde Dave decidió dejar el mundo del entretenimiento deportivo para enfocarse en Hollywood y en buscar una nueva oportunidad en este apartado.

El momento que cambió la vida de Dave Batista

El hecho de haber salido de la WWE impidió que Batista tuviera una principal fuente de ingresos de manera abrupta. Además, una mala gestión de sus ingresos, así como problemas con impuestos, hizo que Dave tuviera serias deudas fiscales luego de una enorme etapa en la empresa.

Harto de la situación, y luego de las pocas oportunidades que recibió en Hollywood, su vida dio un giro de 360 grados luego de la participación que tuvo en Guardianes de la Galaxia, película de Marvel que lo ayudó a convertirse en un actor reconocido hasta la actualidad.