Battlefield REDSEC revoluciona su fórmula con un Battle Royale rápido, chat de proximidad y $1.5 MDD en premios

Battlefield Studios ha anunciado una ambiciosa batería de novedades para Battlefield REDSEC durante septiembre y los últimos meses del año. La actualización está encabezada por la llegada de una variante acelerada de su formato principal y el despliegue de una estructura deportiva con más de 1.5 millones de dólares en bolsas de premios repartidas entre Asia, Europa y América.

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El nuevo modo Battle Royale rápido debutará junto a la Temporada 5 para ofrecer enfrentamientos más dinámicos y partidas de menor duración. Diseñado sobre las bases del juego original, este formato reduce la cantidad de jugadores, achica el área de combate inicial y acelera la velocidad del círculo para garantizar combates constantes y minimizar el tiempo de exploración.

En el apartado social y táctico, el próximo 15 de septiembre se implementará de forma oficial la primera versión del chat de proximidad en el modo Battle Royale. La función permitirá a los usuarios escuchar a los escuadrones rivales cercanos, abriendo la puerta a nuevas estrategias y situaciones impredecibles en el mapa. El estudio monitoreará el alcance del audio y las herramientas de moderación antes de expandir el sistema a otras modalidades.

Competitive Battlefield REDSEC returns Sept. 19 🏆



💰 $150K Season 4 Cash Cups

⚔️ Open Series returns

🏆 Elite Series returns in Season 5 with $1.3M+ in prizing

🎮 Rapid Royale coming in Season 5

🎙️ Proximity Chat lands Sept. 15



Full details: https://t.co/FPD2Lo9DoX pic.twitter.com/0EGCzwrBQO — Battlefield (@Battlefield) September 8, 2026

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Por el lado competitivo, la Temporada 4 de las Cash Cups iniciará el 19 de septiembre con una bolsa de $150,000 USD repartida en torneos semanales. Estas competencias servirán de preámbulo para la Open Series, que se disputará del 24 de octubre al 21 de noviembre y funcionará como la vía de clasificación directa hacia la Elite Series. Finalmente, la contienda de máximo nivel regresará del 4 de diciembre de 2026 al 16 de enero de 2027 con un pozo acumulado de $1,338,000 USD, consolidando el circuito profesional de la franquicia.