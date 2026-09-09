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Battlefield REDSEC revoluciona su fórmula con un Battle Royale rápido, chat de proximidad y $1.5 MDD en premios

La franquicia acelera el ritmo de sus partidas con una nueva modalidad dinámica, integra funciones clave solicitadas por la comunidad y expande su ecosistema competitivo a nivel global. Battlefield REDSEC

Battlefield REDSEC nuevo modo battle royale

Escrito por: Raúl Núñez

Battlefield Studios ha anunciado una ambiciosa batería de novedades para Battlefield REDSEC durante septiembre y los últimos meses del año. La actualización está encabezada por la llegada de una variante acelerada de su formato principal y el despliegue de una estructura deportiva con más de 1.5 millones de dólares en bolsas de premios repartidas entre Asia, Europa y América.

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El nuevo modo Battle Royale rápido debutará junto a la Temporada 5 para ofrecer enfrentamientos más dinámicos y partidas de menor duración. Diseñado sobre las bases del juego original, este formato reduce la cantidad de jugadores, achica el área de combate inicial y acelera la velocidad del círculo para garantizar combates constantes y minimizar el tiempo de exploración.

En el apartado social y táctico, el próximo 15 de septiembre se implementará de forma oficial la primera versión del chat de proximidad en el modo Battle Royale. La función permitirá a los usuarios escuchar a los escuadrones rivales cercanos, abriendo la puerta a nuevas estrategias y situaciones impredecibles en el mapa. El estudio monitoreará el alcance del audio y las herramientas de moderación antes de expandir el sistema a otras modalidades.

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Por el lado competitivo, la Temporada 4 de las Cash Cups iniciará el 19 de septiembre con una bolsa de $150,000 USD repartida en torneos semanales. Estas competencias servirán de preámbulo para la Open Series, que se disputará del 24 de octubre al 21 de noviembre y funcionará como la vía de clasificación directa hacia la Elite Series. Finalmente, la contienda de máximo nivel regresará del 4 de diciembre de 2026 al 16 de enero de 2027 con un pozo acumulado de $1,338,000 USD, consolidando el circuito profesional de la franquicia.

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