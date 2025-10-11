Battlefield 6 supera los 700 mil jugadores simultáneos en steam y se consagra como el más jugado de EA en la plataforma

La espera llegó a su fin este viernes, pero desde su lanzamiento, Battlefield 6 ha sorprendido a propios y extraños, confirmando que fue la mejor roma de relanzar la franquicia.

Desde el principio su arranque fue todo un fenómeno mundial, al lograr los picos más altos con casi 750.000 mil jugadores en Steam al mismo tiempo, siendo la marca más grande de la saga y todo un nuevo récord para la plataforma.

Sin embargo, para nadie es una sorpresa, pues se había convertido en uno de los lanzamientos más esperados del año, el cual desde hace meses viene creando una expectación como pocas veces se logra ver.

Un nuevo récord para la Battlefield

Desde las primeras horas de su lanzamiento, los servidores de Battlefield 6 estuvieron saturados. De acuerdo con los datos de SteamDB, se lograron un total de usuarios de 747,440 al mismo tiempo. La demanda fue tanta que hubo muchos jugadores que tuvieron que esperar varias horas para poder disfrutar de la nueva entrega de la franquicia, lo que es un récord sin precedentes para EA.

Recordemos que durante su versión beta que fue abierta, Battlefield 6 tuvo un pico de 521,079 jugadores en Steam, lo que fue un récord, pero también fue un adelanto de lo que podría venir con el lanzamiento oficial de la nueva entrega de la franquicia.

Uno de los factores que sumaron para que Battlefield 6 fuera el gran éxito que se tiene en estos momentos, fue la expectación, luego del rotundo fracaso que de tuco con Battlefield 2042, por lo que los amantes de la franquicia estaban esperando algo nuevo y mucho mejor con este relanzamiento, eso sumando a la campaña que acompañó todo el proceso, hicieron que esto fuera posible.

