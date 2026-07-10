El hito histórico que casi logra Bélgica ante España en los cuartos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entregó el España vs Bélgica como uno de los partidos más atractivos de los Cuartos de Final. El equipo belga venía de una contundente victoria por 4-1 contra Estados Unidos, mientras que el conjunto español había eliminado a Portugal por un marcador de 1-0 con un gol de último minuto.

La Selección de Bélgica buscaba romper una serie de récords en su partido de eliminación dentro de la justa mundialista. Y es que en caso de vencer a España, hubiera marcado un hito histórico al igualar su mejor papel en un Mundial, siendo Rusia 2018 el evento en donde el equipo logró llegar hasta la instancia de las semifinales.

Bélgica y España buscan un boleto a las semifinales por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Especial

El camino de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Bélgica logró clasificar como líder del Grupo G con 5 puntos, contando con un balance de 1 triunfo y 2 empates. Su debut fue un 1-1 ante Egipto que dejó el liderato abierto hasta la última jornada de la Fase de Grupos. El segundo partido se repitió un empate 0-0 ante Irán y en la última fecha lograron vencer 5-1 a Australia.

En los dieciseisavos de final logró eliminar a Senegal por 3-2 en tiempo extra, mientras que en los octavos de final venció a Estados Unidos en tiempo regular por goleada 4-1, siendo su duelo ante España uno de los rivales más complicados por la posición que tiene en el Ranking de la FIFA y que terminó en derrota por 2-1.

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Así fue el papel de Bélgica en Rusia 2018

La Selección de Bélgica realizó una Fase de Grupos perfecta tras vencer a Panamá, Túnez e Inglaterra, mientras que en los octavos de final lograron remontar a Japón por un marcador de 3-2, siendo un partido dramático que se definió por un gol belga al minuto 94.

Bélgica cayó en semifinales con un gol de Samuel Umtiti|LEE SMITH/REUTERS

En los cuartos de final lograron registrar su mejor papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2.1 a la Selección de Brasil. Luego, cayó eliminada en las semifinales 1-0 ante Francia. Al final el equipo logró ganar el partido por el tercer puesto ante Inglaterra con un triunfo por 2-0 y cerró su mejor participación, que no logró igualar en esta justa mundialista al ser derrotada por España.

