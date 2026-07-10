España vs Bélgica: qué dicen las apuestas y simulaciones para las semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su etapa definitoria y cada vez restan menos partidos por jugarse dentro del torneo. Con Francia ya clasificada a las Semifinales tras vencer a Marruecos, España y Bélgica definirán al segundo semifinalista de la presente edición en un duelo que promete ser una verdadera batalla dentro del campo de juego.

El encuentro también genera interés por la diferencia que existe en los pronósticos. Las cuotas internacionales, los modelos estadísticos y las simulaciones colocan a una selección por delante, aunque el rendimiento reciente de Bélgica invita a no descartar una sorpresa. Cabe destacar que el choque se estará llevando a cabo en el Estadio Los Ángeles, una de las sedes elegidas por la FIFA para esta Copa del Mundo.

Qué dicen las apuestas para el España vs Bélgica

Las principales plataformas de apuestas presentan a España como favorita para ganar durante los 90 minutos. La victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente se encuentra alrededor de 1.60, mientras que el empate ronda 4.00 y un triunfo de Bélgica supera 5.00.

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Al transformar esas cuotas en probabilidades y retirar el margen comercial, España tiene cerca de un 60% de posibilidades de ganar en el tiempo reglamentario. El empate aparece alrededor del 24%, mientras que Bélgica se mueve entre el 16% y el 18%.

La diferencia también se mantiene en el mercado de clasificación. Los pronósticos otorgan a España aproximadamente un 75% de opciones de avanzar, tomando en cuenta que el partido puede resolverse en tiempo extra o penales.

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Las simulaciones también colocan a España por delante

Los modelos estadísticos coinciden con la tendencia de las apuestas. Una simulación especializada por la inteligencia artificial le entrega a España alrededor de un 64% de probabilidad de imponerse en el partido, principalmente por su rendimiento defensivo y el control que ha ejercido durante el Mundial.

La Roja llegó a los Cuartos de Final después de disputar cinco encuentros sin recibir goles. Comenzó con un empate ante Cabo Verde y posteriormente derrotó a Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal. En total, suma nueve goles a favor y mantiene su portería invicta.

España Mundial 2026|MEXSPORT

España también aparece mejor posicionada en las 25 mil simulaciones realizadas para definir al campeón. El conjunto europeo levantó el trofeo en el 21.3% de los escenarios, mientras que Bélgica solamente lo consiguió en el 3.6%.

Por qué Bélgica podría complicar el pronóstico

Bélgica llega como víctima en los números, pero mostró una mejor versión en la eliminación directa. Después de superar 3-2 a Senegal en tiempo extra, goleó 4-1 a Estados Unidos y consiguió su boleto para medirse con España.

El conjunto belga dispone de jugadores capaces de cambiar el partido mediante transiciones rápidas. Jeremy Doku puede atacar los espacios por las bandas, Romelu Lukaku ofrece presencia dentro del área y Kevin De Bruyne podría recuperar su lugar entre los titulares.

Sin embargo, Bélgica también ha mostrado problemas defensivos. Recibió goles en sus últimos tres partidos y perdió a Amadou Onana por una lesión de ligamento cruzado, una ausencia que afecta su capacidad para recuperar el balón y proteger a los defensores.