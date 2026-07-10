España vs Bélgica: a quién se enfrentará en las semifinales el ganador de este partido del Mundial 2026

España y Bélgica continuarán con la fase de Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este duelo reúne a dos selecciones europeas que llegan en muy buena forma, pero con presentes totalmente distintos. España se mostró sólida durante todo el torneo, manteniendo su valla invicta hasta el momento. Por su lado, Bélgica comenzó floja, pero renació en fase de eliminación directa.

Lo cierto es que el ganador de este cruce, que se estará llevando a cabo en Estados Unidos, ya conoce al rival que deberá enfrentar en las Semifinales de la Copa del Mundo. Hasta el momento, Francia es el único equipo que aseguró su boleto hacia la siguiente instancia tras vencer a Marruecos. Noruega contra Inglaterra y Suiza contra Argentina serán los otros cruces de Cuartos de Final.

A quién enfrentará el ganador del España vs Bélgica

El vencedor del partido entre España y Bélgica se enfrentará a Francia en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mbappé va por una nueva alegría ante Marruecos|BILL STREICHER/IMAGN IMAGES via Reuters

El cuadro dirigido por Didier Deschamps se convirtió en el primer semifinalista del torneo después de vencer por 2-0 a Marruecos en los Cuartos de Final. Kylian Mbappé abrió el marcador durante la segunda parte, mientras que Ousmane Dembélé convirtió el tanto que sentenció la eliminatoria.

De esta manera, el cuadro quedó definido: Francia enfrentará a España o Bélgica por un lugar en la Final. El equipo francés buscará disputar el partido por el título mundial por tercera edición consecutiva, después de haber llegado a esa instancia en Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Cuándo se jugará la semifinal contra Francia

La semifinal entre Francia y el ganador del España vs Bélgica se disputará el martes 14 de julio.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Dallas, nombre utilizado por la FIFA durante la competencia. El inmueble se encuentra en Arlington, Texas.

El ganador de esta llave avanzará directamente a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, programada para el domingo 19 de julio. El equipo derrotado todavía tendrá que disputar el encuentro por el tercer puesto.

La Selección de Francia venció a Marruecos en el único resultado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ del 9 de julio, correspondiente a los cuartos de final|Crédito: @equipedefrance

Cómo llegó Francia a las Semifinales del Mundial

Francia ha construido su camino en las rondas de eliminación directa a partir de la solidez defensiva. En la ronda de 32 superó por 3-0 a Suecia y posteriormente eliminó por la mínima diferencia a Paraguay en los Octavos de Final con gol de Mbappé desde los once pasos.

El conjunto francés mantuvo la tendencia frente a Marruecos. Aunque Kylian falló un penal durante la primera parte, el delantero volvió a ser determinante con un gol y participación en la jugada del segundo tanto.

Además, Francia todavía no ha recibido goles en las rondas de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mbappé alcanzó ocho anotaciones en el torneo y se mantiene entre los principales candidatos para terminar como máximo goleador.