Benfica golea a Brujas y avanza a Cuartos de Final de Champions League

Benfica está en Cuartos de Final de la Champions League. El equipo de Portugal hizo valer su condición de local y golearon al Club Brujas 5-1 en el Estádio da Luz para acceder a la siguiente ronda del certamen de la UEFA.

Durante el primer tiempo del partido, Rafa Silva fue el encargado de abrir el marcador al minuto 38', luego de un servicio de Goncalo Ramos, el atacante remató dentro del área para hacer el 1-0 en Lisboa.

Posteriormente, antes del descanso, Ramos puso el 2-0 en la pizarra. Para la parte complementaria, Goncalo Ramos marcaría su doblete al 57' para poner el partido 3-0. Al 71', Joao Mario se haría presente desde la vía del penalti y David Neres colocaría el 5-0.

El tanto del descuento lo hizo Bjorn Meijer al minuto 87 para no irse de la eliminatoria en cero, pues el marcador global fue de 7-1 para las Águilas de Lisboa.

Cobertura en vivo Benfica vs Brujas

¡Fin del partido!

Benfica golea a Brujas en el Estadio da Luz y accede a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

¡Golaaazooo de Brujas!

Bjorn Meijer descuenta al 87'.

¡Goool del Benfica!

David Neres se hace presente en el marcador al minuto 78.

¡Goooool del Benfica!

Joao Mario hace más grande la ventaja desde la vía del penalti.

¡Goool del Benfica!

Doblete de Goncalo Ramos al minuto 56 tras un centro por debajo.

¡Arranca el segundo tiempo!

¡Golaaazooo del Benfica!

Gocalo Ramos aumenta la ventaja en casa antes del descanso y pone el marcador global 4-0 para las Águilas.

¡Goooool del Benfica!

Rafa Silva abre el marcador al 38' tras un contragolpe a servicio de Goncalo Ramos.

Media hora de juego en el Estadio da Luz

Cruzamos 30 minutos de juego y no llega el gol a Lisboa.

¡Se salva Brujas!

Disparo de Joao Mario al minuto 19 que no logra romper el cero en el Estadio da Luz.

¡Cerca el Benfica!

Los locales mantienen el control del partido en busca de abrir el marcador.

¡Arranca el partido en Lisboa!

El Benfica recibe a Brujas en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League. Luego de haber conseguido la ventaja por marcador de 2-0 en su visita a Bélgica, la escuadra de las Águilas buscan el pase a la siguiente ronda del torneo de la UEFA.

Con goles de Joao Mario y David Neres, el equipo dirigido por Roger Schmidt se impuso en la cancha del Estadio Jan Breydel en un encuentro en el que el Benfica fue superior en cuanto a llegadas al arco rival.

La escuadra de Portugal llega el compromiso de la UEFA luego de haber vencido al Famalicao en la Fecha 23 de la Liga. Por su parte, el Club Brujas encara el encuentro luego de caer en su visita al Oostende en la Jornada 28 de la Belgian Pro League.

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Alineaciones Benfica vs Brujas | Champions League

Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes y Goncalo Ramos.

Club Brujas: Mignolet, Clinton Mata, Mechele, Sylia, Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer, Lang y Yaremchuk.

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