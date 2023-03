Laporta asegura que Messi volverá a jugar con el Barcelona

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confesó en conferencia de prensa que tuvo una reunión con Jorge Messi, papá y representante de Lionel Messi, en la que pudo platicar sobre el regreso de Messi para un partido de homenaje.

“Con el padre de Messi nos hemos visto, sí. Hablamos de la situación, le felicité por la victoria de Argentina y hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barça”.

A pesar de confesar que ha tenido reuniones con Jorge Messi, el presidente del Barça no quisó hablar del futuro del delantero argentino.

“No quiero hablar por respeto al jugador, que está jugando en el PSG”.

Además, confesó que el homenaje de Messi no se va a tratar de alguna estrategia para obtener ingresos.

“Lo de Leo no va de dinero, hablamos de un homenaje”.

Por último, comentó que le hubiera gustado que el delantero argentino siguiera en el Barcelona pero que la situación económica del club era tan mala que no tuvo otra opción.

“Me hubiera gustado no haber tenido que tomar esa decisión, pero la tenía que tomar. La institución está por encima de cualquier jugador, aunque sea el mejor de la historia. Pero me hubiera gustado que continuara y no supe cómo hacerlo. Elegí la institución”.

Barcelona tendrá problemas para fichar en verano

Laporta adelantó que con en el mercado de fichajes será muy complicado para el club poder adquirir un nuevo jugador y en caso de querer hacerla tendrá que salir alguien del equipo. Y terminó lamentando la postura del presidente de LaLiga ante la situación del club.

“Tenemos el límite salarial excedido y esto nos limita mucho. Pero cuando siento hablar de que el Barça no podrá fichar pienso que haremos todo lo que podamos para poder fichar. No encuentro lógico que Javier Tebas haga escarnio del FC Barcelona. Es un club importante para LaLiga, y no entiendo que a veces deje ir comentarios que forman parte de la confidencialidad que debe tener con los clubes”.

