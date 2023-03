Xavi Hernández condiciona su renovación con el Barcelona

El contrato de Xavi Hernández tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2024. Quedando aún más de un año de contrato el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya piensa en poder renovar al entrenador tras los grandes resultados que ha mostrado.

Ante la intención de Laporta, confesó que su intención es poder renovarlo antes de que se logre ganar el título de LaLiga, pero agregó que en pláticas que ha tenido con el Director Técnico, Xavi cree que si no gana ningún título no se quedaría al mando del equipo.

“Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la LaLiga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad”.

El mensaje de Diego Cocca a la afición de México | Selección Azteca

Te puede interesar: ‘Chucky’ Lozano saldría del Napoli por sueldo millonario

Además, confesó que es importante seguir con él porque conoce la situación del club y por eso mismo no les ha pedido locuras en la etapa de fichajes.

“Ya he pensado en la renovación de Xavi porque se la jugó, conoce la casa, defiende nuestro estilo genuino, no estira más el brazo que la manga y no pide locuras”.

Los números de Xavi como DT de Barcelona

En la LaLiga acumula 50 partidos disputados, 37 victorias, siete empates y seis derrotas. Xavi logró superar la marca de Pep Guardiola con el Barca en sus primeros 50 partidos disputados. Pep logró acumular 117 puntos, mientras que Xavi ya registra 118 puntos. Por encima de ambos solo se encuentra Luis Enrique que cosechó 124 puntos.

Con sus 37 victorias, Xavi entra como el sexto entrenador con mejores resultados en sus primeros 50 partidos en la historia de LaLiga. Entre los primeros sobresalen, Miguel Muñoz con 40 victorias, Luis Enrique, José Mourinho y Zinedine Zidane con 39 triunfos; y Carlo Ancelotti con 37 juegos ganados.

Te puede interesar: Joao Félix ‘revienta’ el estilo de Simeone con el Atlético de Madrid