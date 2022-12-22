Benfica exigiría exorbitante cantidad para vender a Enzo Fernández

Enzo Fernández fue uno de los jugadores jóvenes más destacados de la Copa del Mundo de Qatar 2022; el mediocampista de 21 años de edad causó revuelo por su desempeño bajo las órdenes de Lionel Scaloni y ahora, que ya finalizó la justa mundialista, sería uno de los jugadores que podría dar un brinco de calidad en cuanto a equipo se refiere.

Actualmente, el mediocampista de 21 años de edad milita en el Benfica de la primera división del futbol portugués y el club del Estadio da Luz no dejaría ir tan fácil a Enzo Fernández. El campeón del mundo entra en planes con el equipo de la capital de Portugal y sólo saldría si el equipo interesado paga la cláusula de rescisión de 120 millones de euros que lo dejaría libre.

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El joven mediocampista argentino empezó su carrera con el River Plate en la primera división del futbol argentino; sin embargo, previo a debutar con el primer equipo de Los Millonarios fue a préstamo a Defensa y Justicia. Tan solo estuvo un año bajo la dirección de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo y Benfica apostó por la contratación de Enzo Fernández.

Los números de Enzo Fernández en la Copa del Mundo de Qatar 2022

En la justa mundialista recién finalizada, Enzo Fernández participó en los siete partidos que jugó la Selección Argentina; el mediocampista acumuló un total de 563 y registró un gol y una asistencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, fue reconocido como el mejor jugador joven del Mundial por delante de Joško Gvardiol, Jude Bellingham y Azzedine Ounahi.

¿Cuál es el valor de Enzo Fernández?

El mediocampista argentino de 21 años de edad, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, tiene un valor de 35 millones de euros. En su corta carrera solo ha generado una transferencia: fue en julio de 2022 cuando pasó del River Plate al Benfica; el movimiento tuvo un precio de 12 millones de euros; ahora, Enzo Fernández, sólo saldría del equipo portugués por más de 100 millones.

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Meses antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el mediocampista argentino tenía un valor de 20 millones de euros; sin embargo, tras la final contra Francia, su precio tuvo un incremento a 35 millones de euros; es decir, del 75%. Enzo Fernández fue de los jugador de la Selección Argentina que mayor aumento tuvo en su valor, de acuerdo con el sitio Transfermarkt.