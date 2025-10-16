deportes
Bengals vs Steelers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 7 de la NFL

Sigue en vivo el resultado del partido entre los Bengals y los Steelers correspondiente al Thursday Night Football de la semana 7 de la NFL.

Duelo divisional en la AFC Norte, Steelers y Bengals se verán las caras en el partido estelar de jueves por la noche. Pittsburgh parte como favorito para llevarse la victoria tras tres tres triunfos consecutivos ante unos Bengals que van en caída libre sin Joe Burrow en el terreno de juego.

Pittsburgh Steelers
Cincinnati Bengals
