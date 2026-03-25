Bills publica los renders de las estatuas que van a poner en el Highmark Stadium

Luego de una larga espera por parte de los aficionados de los Buffalo Bills, se han revelado los renders oficiales de las estatuas de bisontes, los cuales se van a encontrar en la zona exterior del nuevo Highmark Stadium, esto ha sido revelado cerca de la inauguración del recinto.

Por parte de los directivos del equipo, se han revelado algunos detalles sobre el diseño, pues es un tema que ha captado la atención de los aficionados, estas estatuas van a formar parte de la zona que va a cumplir la función de recibir a los fans en el nuevo estadio, el lugar va a poder ser usado durante todo el año.

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¿Cómo va a ser la zona de bienvenida en el Highmark Stadium?

Se tiene planeado que se haga la instalación de los tres bisontes, los cuales van a estar hechos de acero inoxidable, la idea es que sea una macho, una hembra y una cría, las cuales no van a ser escalables.

La zona llamada ‘Family Circle’, originalmente tuvo la posibilidad de ser un estacionamiento, aunque después se destinó como parte de la entrada principal al recinto, el cual ya ha superado los dos mil 100 millones de dólares, el estado quiere ser un lugar que busca ser un destino con visitantes todo el año.

El lugar va a tener diferentes placas conmemorativas, las cuales van a estar en un mural, el cual va a contar algunas referencias a las tribus americanas, junto con una zona dedicada a los miembros de honor del equipo.

En lo que respecta al diseño de las estatuas, estas fueron creadas por la artista Blessing Hancock, ya que su propuesta logró reflejar la identidad del equipo con distintos elementos.

