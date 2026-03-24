¡Contrato de otro planeta! Jaxon Smith-Njigba rompe el mercado de la NFL

La NFL vuelve a sacudir el tablero… y el epicentro está en Seattle. Jaxon Smith-Njigba, actual Jugador Ofensivo del Año, ha firmado una extensión de contrato récord con los Seattle Seahawks por cuatro años y 168.6 millones de dólares. Un acuerdo que no solo asegura su futuro, sino que redefine el valor de los receptores abiertos en la liga.

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El nuevo pacto promedia 42.15 millones de dólares por temporada, con más de 120 millones garantizados, cifras nunca antes vistas para un jugador en su posición. Con esto, Smith-Njigba queda ligado a la franquicia hasta la temporada 2031, consolidándose como el rostro ofensivo del campeón vigente del Super Bowl.

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Seattle apuesta fuerte por su estrella

El movimiento no es casualidad. Seattle ya había ejercido la opción de quinto año del receptor para 2027, pero ahora da un paso mucho más agresivo para asegurar a una de sus piezas clave.

Con apenas 24 años, Smith-Njigba viene de una temporada espectacular: 119 recepciones, 1,793 yardas y 10 touchdowns, números que lo catapultaron al primer equipo All-Pro en 2025.

Además, en playoffs mantuvo el nivel con 17 recepciones, 199 yardas y dos anotaciones en tres partidos, siendo factor determinante en el camino al título. La franquicia también ha blindado otras posiciones importantes, como el reciente contrato del tackle ofensivo Charles Cross, demostrando que el proyecto es sólido y con visión a largo plazo.

Efecto dominó en la NFL

Este contrato no solo impacta en Seattle, sino en toda la liga. Smith-Njigba supera el récord previo de Ja'Marr Chase, quien tenía un promedio anual de 40.25 millones con los Cincinnati Bengals. También deja atrás a nombres de peso como Justin Jefferson, CeeDee Lamb, DK Metcalf y Garrett Wilson, elevando la vara a niveles nunca antes vistos.

El impacto inmediato podría sentirse en los Los Angeles Rams, donde Puka Nacua entra a su último año de contrato en 2026. Con este nuevo estándar, su renovación luce como una bomba en potencia durante la próxima temporada baja.

Así, la NFL entra en una nueva era para los receptores abiertos. Y en el centro de todo está Smith-Njigba, un talento generacional que no solo gana partidos… ahora también redefine el negocio.

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