Qué tiene que ver Bizarrap con el premio MVP que recibió Messi tras el partido contra Egipto

Luego de la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro de manos de Bizarrap. La imagen del productor musical junto al capitán argentino rápidamente se hizo viral, aunque poco después comenzaron a circular publicaciones que cuestionaban el momento de la entrega y sugerían que el ganador del reconocimiento ya estaba definido de antemano.

Ante esas versiones, Bizarrap aclaró cuál fue su participación en la ceremonia del MVP de Lionel Messi. El artista explicó que un día antes del partido fue invitado para entregar el premio al mejor jugador del encuentro, sin conocer quién sería el futbolista elegido.

🗣️ Bizarrap : “ Me avisaron ayer que tenía que darle el premio a Messi “



Gracias por confirmar lo que el mundo entero sabe pic.twitter.com/Qfj8grVoqg — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) July 8, 2026

Qué dijo Bizarrap sobre el premio que recibió Lionel Messi

Después de que sus declaraciones fueran sacadas de contexto en redes sociales, Bizarrap explicó: "Me avisaron ayer que tenía que darle el premio a Messi, o al jugador que fuera". De esta manera, dejó en claro que su presencia estaba prevista con anticipación, independientemente del futbolista que terminara siendo elegido como MVP.

La aclaración buscó poner fin a las interpretaciones que surgieron en internet, donde algunos usuarios entendieron erróneamente que el reconocimiento ya estaba asignado antes del partido. En realidad, el productor argentino hizo referencia únicamente a que había sido convocado con antelación para participar en la ceremonia protocolaria.

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La participación de Bizarrap no pasó desapercibida. El productor, uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel internacional, fue el invitado especial para entregar el galardón al mejor jugador del encuentro entre Argentina y Egipto, un momento que fue ampliamente compartido por aficionados en redes sociales.

Así, la relación de Bizarrap con el premio MVP de Lionel Messi fue únicamente la de presentador del reconocimiento, una función que ya conocía desde el día anterior y que no tuvo ninguna influencia en la elección del ganador, la cual corresponde a los criterios establecidos por la organización del torneo.

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