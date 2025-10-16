deportes
Serie de Campeonato: Blue Jays y Mariners, una batalla de resiliencia en la Americana

La Serie de Campeonato de la Liga Americana está que arde. Toronto busca empatar la serie ante unos Mariners que presumen carácter y fortaleza en casa

Eder G. Calderón Juárez
Home Run Azteca
La Serie de Campeonato de la Liga Americana 2025 ha sido un choque de carácter, orgullo y resiliencia. Dos equipos que desafiaron todos los pronósticos, los Blue Jays de Toronto y los Mariners de Seattle, se enfrentan este jueves en el Juego 4, con la serie 2-1 a favor de los Mariners y con la tensión al máximo nivel.

“Este equipo ha demostrado una y otra vez que puede responder. Esa resiliencia es parte de su ADN”, aseguró Dan Wilson, mánager de Seattle, tras caer 13-4 en el Juego 3.

La derrota fue dura, pero el conjunto local confía en su capacidad de reacción, tal como lo ha hecho durante toda la postemporada.

Una serie marcada por el orgullo

Del otro lado, el timonel canadiense John Schneider elogió el carácter de sus jugadores luego de un despliegue ofensivo imponente.

“Nadie pensó que ganaríamos la división, ni que estaríamos aquí, y pienso que los muchachos se lo tomaron muy a pecho”, dijo tras ver a su equipo estallar con 13 carreras y nueve extrabases.

El duelo de este jueves en el T-Mobile Park promete ser una guerra de mentalidades: Luis Castillo, de Seattle, buscará mantener su dominio en casa, mientras que el veterano Max Scherzer, de 41 años, tratará de revivir su magia de octubre.

Scherzer y Castillo, dos mentalidades ganadoras

El dominicano Luis Castillo llega con efectividad de 0.00 en la postemporada, imbatible hasta ahora, y con la ventaja de lanzar en su terreno favorito: una efectividad de 2.45 en su casa, la de los Mariners.

Su rival, Scherzer, debutará en estos playoffs, pero con dos anillos de Serie Mundial y una reputación que impone respeto. Toronto lo fichó precisamente para noches como esta.

Toronto mantendrá su alineación del Juego 3, con Vladimir Guerrero Jr. como figura encendida tras irse de 4-4 con jonrón y dos dobletes, mientras que George Springer igualó al boricua Bernie Williams con 22 cuadrangulares en postemporada.

Seattle, por su parte, apostará a su constancia con Julio Rodríguez y Randy Arozarena como motores ofensivos. Ambos conectaron cuadrangulares en el tercer juego y serán claves para mantener con vida la ventaja marinera.

La historia dice que los equipos con ventaja 2-0 ganan el 73.6% de las series, pero si algo han demostrado Blue Jays y Mariners es que las estadísticas no definen la resiliencia. El Juego 4 será, más que nunca, una prueba de corazón.

Eder G. Calderón Juárez

