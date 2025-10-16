deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Serie de Campeonato: Dodgers muy cerca del sueño, Milwaukee promete pelea

Con ventaja de 2-0, Dodgers de Los Ángeles busca otro banderín, pero los Milwaukee Brewers no se dan por vencidos. Hoy el juego 3 de la Serie de Campeonato

Dodgers.jpg
Foto: @LosDodgers
Eder G. Calderón Juárez
Home Run Azteca
Compartir

La postemporada de Grandes Ligas ha tenido un protagonista indiscutible: Los Angeles Dodgers. Con siete triunfos en ocho juegos, el conjunto californiano luce encaminado hacia su segundo título consecutivo de la Liga Nacional, y lo hace con autoridad. Sin embargo, del otro lado, los Brewers de Milwaukee se niegan a rendirse.

“No creo que se haya terminado”, sentenció el mánager Pat Murphy tras la derrota 5-1 en el Juego 2 de la Serie de Campeonato. “Admiro a este equipo. Sé de dónde vienen y no me sorprendería si regresan y juegan realmente bien”.

Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona

Los Dodgers imponen su poder

Las estadísticas están claramente en su contra. En el formato 2-3-2, los equipos que ganan los dos primeros juegos como visitantes avanzan el 88.9% de las veces.

Te puede interesar: El gigante de la Premier League que quiere a Gilberto Mora y se lo quitaría al Real Madrid y Barcelona

Pero Murphy confía en la solidez que convirtió a Milwaukee en el equipo más exitoso de la temporada regular 2025. La serie se reanuda este jueves en el Dodger Stadium, con Aaron Ashby en la loma por los Brewers y Tyler Glasnow por los Dodgers.

Juego 3: todo o nada para Brewers

Los números de Milwaukee en esta serie son preocupantes: solo cinco hits y dos carreras en los dos primeros juegos. Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto dominaron por completo a la ofensiva cervecera, que tendrá que reaccionar pronto si quiere evitar el 0-3.

Figuras como Christian Yelich atraviesan una sequía ofensiva alarmante -no remolca una carrera en 15 juegos de postemporada-, mientras que el joven Jackson Chourio es de los pocos que han respondido con poder, conectando su cuarto jonrón de playoffs.

Del lado angelino, el ánimo es mesurado. “Todavía no hemos logrado nada”, aseguró el boricua Enrique “Kiké" Hernández, una de las piezas más experimentadas del vestidor. El equipo sabe que la meta no es solo ganar la Liga Nacional, sino repetir el campeonato de la Serie Mundial.

Con el bullpen descansado, Glasnow listo para abrir y estrellas como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman aportando liderazgo, los Dodgers parecen imparables. Pero en octubre, nada se puede dar por hecho.

Te puede interesar: Lionel Messi lanza post recordando su debut hace 21 años con el Barcelona

El tercer juego en Los Ángeles promete alta tensión: los Dodgers buscan cerrar la historia, mientras que Milwaukee pelea por mantenerla viva.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Eder G. Calderón Juárez

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×