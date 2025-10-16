Serie de Campeonato: Dodgers muy cerca del sueño, Milwaukee promete pelea

La postemporada de Grandes Ligas ha tenido un protagonista indiscutible: Los Angeles Dodgers. Con siete triunfos en ocho juegos, el conjunto californiano luce encaminado hacia su segundo título consecutivo de la Liga Nacional, y lo hace con autoridad. Sin embargo, del otro lado, los Brewers de Milwaukee se niegan a rendirse.

“No creo que se haya terminado”, sentenció el mánager Pat Murphy tras la derrota 5-1 en el Juego 2 de la Serie de Campeonato. “Admiro a este equipo. Sé de dónde vienen y no me sorprendería si regresan y juegan realmente bien”.

Los Dodgers imponen su poder

Las estadísticas están claramente en su contra. En el formato 2-3-2, los equipos que ganan los dos primeros juegos como visitantes avanzan el 88.9% de las veces.

Pero Murphy confía en la solidez que convirtió a Milwaukee en el equipo más exitoso de la temporada regular 2025. La serie se reanuda este jueves en el Dodger Stadium, con Aaron Ashby en la loma por los Brewers y Tyler Glasnow por los Dodgers.

Juego 3: todo o nada para Brewers

Los números de Milwaukee en esta serie son preocupantes: solo cinco hits y dos carreras en los dos primeros juegos. Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto dominaron por completo a la ofensiva cervecera, que tendrá que reaccionar pronto si quiere evitar el 0-3.

Figuras como Christian Yelich atraviesan una sequía ofensiva alarmante -no remolca una carrera en 15 juegos de postemporada-, mientras que el joven Jackson Chourio es de los pocos que han respondido con poder, conectando su cuarto jonrón de playoffs.

Del lado angelino, el ánimo es mesurado. “Todavía no hemos logrado nada”, aseguró el boricua Enrique “Kiké" Hernández, una de las piezas más experimentadas del vestidor. El equipo sabe que la meta no es solo ganar la Liga Nacional, sino repetir el campeonato de la Serie Mundial.

Con el bullpen descansado, Glasnow listo para abrir y estrellas como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman aportando liderazgo, los Dodgers parecen imparables. Pero en octubre, nada se puede dar por hecho.

El tercer juego en Los Ángeles promete alta tensión: los Dodgers buscan cerrar la historia, mientras que Milwaukee pelea por mantenerla viva.