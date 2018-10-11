Salen boletos conmemorativos de México 68

México. El mexicano Felipe Muñoz y el italiano Klaus Dibiasi mostraron las placas del boleto del transporte Metro y tarjeta del Metrobús, como parte de los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos México 1968.

La ceremonia se realizó en la escalinata del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se dieron cita varios de los medallistas mexicanos y de otros países en aquella cita universal.

Ya estarán en taquilla cinco millones de boletos del Metro y cinco mil tarjetas para Metrobús, y mismo plástico es para los dos servicios.

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno en la Ciudad de México, presidió la ceremonia, donde también estuvo presente el medallista mexicano Agustín Zaragoza.

Así como la encargada del encendido del pebetero, Enriqueta Basilio, Eduardo Terrazas, el creador del logotipo y la estadunidense Debbie Meyer, ganadora de tres medallas de oro en natación.

El estadunidense Bob Beamon, quien con su “vuelo” de 9.80 metros es el icono deportivo de México 1968, llegará con su compatriota Dic Fosbury para participar en una ceremonia recreativa de lo que fue la de inauguración de aquel 12 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico.

Durante el acto, Jimena Saldaña, primera vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), se refirió al legado de México para el mundo olímpico, como la primera vez de muchas cosas, pero resaltó la Olimpiada Cultural y del Arte.

Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte en la Ciudad de México, indicó que el evento de este viernes es el pináculo de la celebración.

El próximo 23 estará el estadunidense George Foreman, ganador de la medalla de oro en boxeo, para desvelar las placas de los medallistas mexicanos en los puntos definitivos en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-10-11-12-49/blue-panther-en-los-protagonistas/)