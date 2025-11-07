Cristiano Ronaldo emociona a todo México al dar una noticia inesperada para el Mundial 2026
La Portugal de CR7 le dio una grata noticia al territorio mexicano y a los fanáticos pensando en lo que será el Mundial 2026
Aunque el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (ahora debajo de Lamine Yamal en un ránking) sigue existiendo, no es ninguna sorpresa que el portugués es amado por el público futbolero de México. De hecho, ahora la selección de Portugal de CR7 le dio una gran alegría a México de cara al Mundial 2026.
Pensando en el Mundial 2026 (que tiene fecha y TV confirmada para el de sorteo) , la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo ya visitó el TSM (centro de entrenamiento de Santos Laguna en Torreón) pensando en la posibilidad de usarlo para alojarse en la Copa del Mundo.
El presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, reveló que la federación de Portugal y la de Países Bajos ya visitaron el TSM para que sea su centro de entrenamiento durante el Mundial. Cabe destacar que no serán definidos hasta después del sorteo, cuando se sepa en qué ciudades le tocará jugar a cada país.
Los detalles del TSM, el lugar donde podría entrenar la Portugal de Cristiano Ronaldo
El Territorio Santos Modelo (TSM) es un complejo de entretenimiento ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Allí se encuentra el Nuevo Estadio Corona, apodado también como El Templo del Desierto o La Casa del Dolor Ajeno.
La inauguración del TSM se realizó el 11 de noviembre de 2009 con un partido entre el Club Santos Laguna y Santos Futebol Clube. Previamente a este duelo hubo un concierto del cantante Ricky Martin, donde también estuvo el por entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.
Los centros de entrenamiento ubicados en México para el Mundial 2026
Hay 13 centros de entrenamientos y hoteles divididos en 10 lugares de México, según lo aprobado por el momento. Además, en Estados Unidos hay otras 51 sedes y en Canadá son 2. Por supuesto, esto tiene que ver con la cantidad de partidos que albergará cada país.
- Cancún: Moon Palace Cancún (hotel) y Riviera Maya Training Site Cancún (campo de entrenamiento)
- Cancún: Fairmont Mayakoba (hotel) y Mayakoba Training Centre Cancún (campo de entrenamiento)
- Tijuana: Tijuana Marriott (hotel) y Centro Xoloitzcuintle (campo de entrenamiento)
- Puebla: Grand Fiesta Americana Angelópolis (hotel) y Estadio Cuauhtémoc (campo de entrenamiento)
- Torreón: Azul Talavera Country Club (hotel) y Territorio Santos Modelo (campo de entrenamiento)
- Querétaro: Hacienda Jurica by Brisas (hotel) y La Loma Centro Deportivo Querétaro (campo de entrenamiento)
- Jalisco: Grand Fiesta Americana Country Club (hotel) y Academia Atlas FC (campo de entrenamiento)
- Jalisco: The Westin Guadalajara (hotel) y Chivas Verde Valle (campo de entrenamiento)
- Pachuca: Camino Real Pachuca (hotel) y Universidad del Fútbol (campo de entrenamiento)
- Pachuca: Fiesta Inn (hotel) y Estadio Hidalgo (campo de entrenamiento)
- Monterrey: The Westin Monterrey Valle (hotel) y Rayados Training Centre (campo de entrenamiento)
- Toluca: DoubleTree by Hilton (hotel) y La Nueva Casa del Fútbol (campo de entrenamiento)
- Ciudad de México: On-site Accommodation (hotel) y Centro de Alto Rendimiento (campo de entrenamiento).