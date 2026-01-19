Bolivia vs México: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana jugará en este mes de enero una serie de partidos amistosos que servirán como ensayo general antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primero ante Panamá y el segundo será frente a Bolivia, el próximo domingo 25 de enero de 2026, en condición de visitante y fuera de Fecha FIFA que se jugará en la cancha del Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Debido a que no se trata de una ventana oficial de la FIFA, el cuerpo técnico encabezado por Javier ‘Vasco’ Aguirre convocó a un plantel alternativo, integrado principalmente por futbolistas de la Liga BBVA MX, solo convocando a Obed Vargas del Seattle Sounders, con el objetivo de observar nuevos talentos y darles minutos de calidad en un escenario internacional.

Antecedentes del duelo México vs Bolivia

México y Bolivia han tenido antecedentes interesantes en el pasado. Se han enfrentado en 13 ocasiones donde el conjunto azteca ha ganado 10 partidos, con dos empates y solo una derrota. Más recientemente, se midieron en un amistoso previo a la Copa América 2024 con victoria mexicano por marcador de 1-0 con gol de Edson Álvarez.

Ahora, el choque de 2026 adquiere un valor especial: será una oportunidad para que Aguirre pruebe variantes tácticas y consolide una base de jugadores que podrían ser considerados para la lista definitiva de la Copa del Mundo FIFA 2026.

¿Dónde ver el partido entre México vs Bolivia?

El encuentro lo podrás ver en VIVO a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y David Medrano a partir de las 13:20 horas tiempo del centro de México.

Lista de convocado de México para enfrentar a Panamá y Bolivia

Porteros: Luis Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Aguila, Everardo López, Jesus Gallardo y Bryan González.

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira, Denzel García, Diego Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Brian Gutierrez y Gilberto Mora.

Delanteros: Angel Sepúlveda, German Berteramo y Armando González.

