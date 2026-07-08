Vozinha, portero de Cabo Verde, podría jugar con Lionel Messi tras el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó selecciones que sorprendieron al planeta, también impulsó la carrera de varios futbolistas que aprovecharon el escaparate más importante del futbol internacional. Uno de ellos fue Vozinha, arquero y capitán de Cabo Verde, quien a sus 40 años despertó el interés del Inter Miami tras sus destacadas actuaciones en el torneo. Mientras continúan los movimientos del mercado de fichajes, el guardameta podría convertirse en compañero de Lionel Messi en la Major League Soccer.

El conjunto estadounidense analiza distintas alternativas para fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos deportivos. En ese contexto, Vozinha podría convertirse en uno de los fichajes más llamativos tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, especialmente por la experiencia que aportaría dentro y fuera de la cancha. Además, el futbolista se encuentra como agente libre luego de finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio.

Messi vs Vozinha

Inter Miami analiza el fichaje de Vozinha

De acuerdo con reportes surgidos en Portugal, el arquero caboverdiano figura entre las opciones que evalúa el Inter Miami para reforzar su plantel. El club considera que la experiencia internacional de Vozinha y su destacado rendimiento en el Mundial lo convierten en una oportunidad atractiva de mercado.

El hecho de encontrarse sin contrato facilitaría cualquier negociación, ya que la franquicia estadounidense no tendría que desembolsar una cifra por transferencia. Esto permitiría enfocar las conversaciones directamente en los términos contractuales del futbolista.

La posible llegada del arquero también encajaría con la estrategia del club de incorporar jugadores con recorrido internacional que puedan aportar liderazgo a un vestidor repleto de figuras.

Las actuaciones de Vozinha que llamaron la atención

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Vozinha fue una de las piezas más importantes de la histórica participación de Cabo Verde. El guardameta tuvo actuaciones destacadas frente a varias selecciones de primer nivel y logró convertirse en uno de los nombres más comentados del torneo.

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Especialmente recordadas fueron sus intervenciones en encuentros de alta exigencia, donde mostró reflejos, personalidad y capacidad para responder en momentos decisivos. Gracias a ello, el arquero de Cabo Verde se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de sus 40 años, el experimentado futbolista dejó claro que mantiene un nivel competitivo capaz de llamar la atención de clubes importantes.

¿Podrá compartir equipo con Lionel Messi?

Por el momento no existe un acuerdo oficial entre ambas partes. Sin embargo, la posibilidad de que el arquero llegue al Inter Miami ha comenzado a generar expectativa entre los aficionados. De concretarse la operación, Vozinha tendría la oportunidad de compartir vestidor con Lionel Messi y sumarse a uno de los proyectos más mediáticos del futbol mundial, en una liga que continúa creciendo y atrayendo talento internacional.

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