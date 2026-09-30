Boston Red Sox vs New York Yankees EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión del Juego 1 de la Serie de Wild Card de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Béisbol HOY 29 de septiembre 2026

Boston Red Sox vs New York Yankees MLB EN VIVO 29 de septiembre 2026 Yankees reciben a los Red Sox en el Juego 1 del Wild Card en las Grandes Ligas

Se enfrentan en el Juego 1 del Wild Card por la Liga Americana, los Boston Red Sox en contra de los New York Yankees en un duelo que llama la atención por la tradición, arraigo y rivalidad que hay entre estas novenas, que es por mucho la más importante en el beisbol no solo de las Grandes Ligas, sino del mundo del beisbol.

El destino los ha colocado en esta ronda de comodines y Red Sox al igual que Yankees salen al terreno por algo más que avanzar a la Serie Divisional; estas novenas juegan por el orgullo y por dejar en el camino al rival histórico en las Grandes Ligas.

En la Serie Divisional, están pendientes los Rays de Tampa Bay, que es el rival del mejor equipo en tres juegos de este choque de Red Sox vs Yankees, que revive la última ocasión que se encontraron en una etapa de este tipo, y que curiosamente fue hace un año en la que los Bombarderos del Bronx vencieron por 2-1.

Marcadores del Wild Card 2025 Red Sox vs Yankees

Partido Ganador Resultado Juego 1 Boston Red Sox 3-1 Juego 2 New York Yankees 4-3 Juego 3 New York Yankees 4-0

Con ese antecedente, Yankees quiere avanzar y abrir esa herida del 2025, en tanto que Red Sox anhela despachar a los de Nueva York y enfilarse en estos playoffs del 2026.

Para Gerrit Cole, lanzador estelar de los Yankees, explicó su frustración por no haber logrado avanzar directo y tener esta parada necesaria en postemporada ante Boston, pero por otro lado se siente emocionado de que octubre arranque de esa forma y con la chance de encontrarse y volver a vencer a los Red Sox.