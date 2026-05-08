Box Azteca transmitirá EN VIVO Julio César Chávez vs Jorge Travieso Arce el sábado 9 de mayo

La Casa del Boxeo tendrá este sábado 9 de mayo desde Puebla, una función especial con el retorno de Julio César Chávez a un cuadrilátero, en donde medirá fuerzas ante Jorge Travieso Arce, en la cuarta ocasión en la que a manera de exhibición medirán fuerzas.

Esta es una rivalidad que ha dado mucho de qué hablar, en la que la tensión y energía se ha elevado, por lo que en esta nueva oportunidad existe mucho interés de qué sucederá cuando suene la campana en un pleito pactado a tres episodios, que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

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Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce comprometidos a pelear por una buena causa

Los peleadores Julio César Chávez y el Travieso, han entrenado por semanas, se han mantenido apegados a la disciplina como en sus mejores años y están dispuestos a brillar en el ring, pero sobre todo a cumplir con un evento que está pensado en apoyar a la causa de la batalla contra las adicciones.

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El gran campeón mexicano con los problemas que logró superar y en los que diario trabaja para ayudar a más personas, es una presentación que se vuelve aún más especial y la que también sería la última vez que se sube al ring.

Por un lado estará un Travieso de 46 años y enfrente una leyenda de 63 años, por lo que escribirían el último capítulo de la película.

Chávez y Travieso, superan la báscula en Puebla

En un evento protocolario y en el que la gente disfrutó de ver a las leyendas, Chávez y Travieso subieron a la báscula y cumplieron para poder medirse el sábado en el Gimnasio Miguel Hidalgo de la Angelópolis.