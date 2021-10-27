Barby Juárez está invicta en territorio de Jackie Nava

Este sábado 30 de octubre dos de las peleadoras más trascendentes para el boxeo mexicano; como son Jackie Nava y Mariana Barby Juárez, se enfrentarán en Tijuana, Baja California por el Cinturón Diamante Rosa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) en Tijuana, Baja California, lugar de nacimiento de “La Princesa Azteca”.

Jackie Nava nació en Tijuana el 11 de abril de 1980, y aunque su carrera como boxeadora profesional comenzó en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Su ciudad natal ha sido la sede que más se repite en su récord.

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Las peleas de Jackie Nava en Tijuana

En total, Jackie ha peleado 17 veces en Tijuana con saldo de 15-1-1.

1.- 14 de septiembre del 2001 derrotó por TKO en el round 2/4 a Elizabeth Sánchez

2.- 01 de abril del 2002 derrotó por KO en el round 2/4 a Leoncita Orantia

3.- 15 de marzo del 2004 derrotó por KO en el round 1/6 a Silvia Zúñiga (Baby Rock)

4.- 26 de julio del 2004 empató por decisión dividida en 10 rounds con Ivonne Muñoz (Auditorio Municipal)

5.- 28 de febrero del 2005 derrotó por TKO en el round 7/10 a Martha Leticia Arévalo (Hipódromo de Agua Caliente)

6.- 30 de mayo del 2005 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Leona Brown por el primer título mundial femenil en la historia del CMB (Grand Hotel)

7.- 17 de octubre del 2005 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Susana Vázquez (Auditorio Municipal)

8.- 20 de mayo del 2006 fue derrotada por KO en el round 8/10 ante Alejandra Marina Oliveras y perdió el título supergallo del CMB (Hipódromo de Agua Caliente)

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9.- 29 de enero del 2007 derrotó por KO en el round 5/6 a Elizabeth Ruiz (Hipódromo de Agua Caliente)

10.- 17 de octubre del 2009 derrotó por decisión unánime en 8 rounds a Lina Ramírez (El Foro)

11.- 21 de agosto del 2010 derrotó por TKO en el round 4/10 a María Andrea Miranda (Auditorio Municipal)

12.- 8 de octubre del 2011 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Edith Soledad Matthysse (Auditorio Municipal)

13.- 28 de enero del 2012 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Chanttall Martínez por el cinturón supergallo AMB (Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno)

14.- 5 de mayo del 2012 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Diana Ayala (Auditorio Municipal)

15.- 24 de mayo del 2014 derrotó por KO en el round 7/10 a Alys Sáncehz (Auditorio Municipal)

16.- 10 de noviembre del 2018 derrotó por RTD en round 7/10 a Carolina Álvarez (Auditorio Municipal)

17.- 20 de marzo del 2021 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Karina Fernández (Grand Hotel)

Foto de accion de Mariana “Barby” Juarez en su quinta defensa de la corona mundial de Gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante Terumi Nuky desde la Arena Ciudad de Mexico. EN LA FOTO:|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

Las peleas de Mariana Juárez en Tijuana

Por su parte Mariana Barby Juárez está invicta en “donde comienza la patria” con dos victorias en igual número de peleas.

1.- 28 de agosto del 2008 derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Diana González (El Foro)

2.- 25 de julio del 2009 derrotó por TKO en el round 8/10 a Carolina Álvarez (Avenida Revolución)