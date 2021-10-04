Box Azteca, 15 años de ser La Casa del Boxeo. Este 2021 celebramos nuestro 15 aniversario, período en el cual hemos visto pasar ante nuestros ojos a cientos de pugilistas, muchos de ellos que han logrado coronarse campeones mundiales, y que junto a la afición al deporte de los puños le han dado vida a la marca de Azteca Deportes.

Luego de 15 años, Box Azteca está más vigente que nunca, con transmisiones todos los sábados y con eventos que quedan grabados en la historia del pugilismo con letras de oro: aquí se han forjado los campeones mundiales y han logrado hazañas que hemos comunicado con pasión, honor, profesionalismo y dedicación.

La Casa del Boxeo, la han construido, principalmente los pugilistas, que detrás de cada round, golpe, sudor y derramamiento de sangre, tienen historias profundas, en el que el sacrificio y el hambre de superación es el común denominador.

Nuestros seguidores han jugado un papel clave. Sabemos que semana a semana se congregan para observar a las figuras consolidadas y a los que pican piedra para llegar lejos en este deporte.

En esta celebración de 15 años participarán los que escriben las historias: los boxeadores y quienes son testigos semana a semana a través de nuestras transmisiones: la afición.

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Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

Fury vs Wilder inician con las celebraciones de Box Azteca

El próximo 9 de octubre, totalmente en vivo, Box Azteca transmitirá la pelea de pesos completos entre el campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, quien se mide por tercera ocasión ante Deontay Wilder, quien busca venganza ante el británico.

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Con esta reyerta arrancamos las celebraciones, pasando por otros eventos importantes, como la exposición del título pluma de Emanuel Vaquero Navarrete; la esperada pelea entre Jackie Nava y Barby Juárez, además de la contienda entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Caleb Plant del 6 de noviembre en el que conoceremos al primer campeón unificado en las 168 libras en la historia del boxeo.

La Casa del Boxeo alista una fastuosa fiesta de 15 años

Y como cualquier celebración de 15 años, ocurrirá una fiesta en la que además de festejar a Box Azteca, celebraremos por el boxeo al lado de los pugilistas y de algunos afortunados aficionados que podrás estar en el evento.

Regalos, peleas en vivo y una convivencia única en su tipo, se hará el 20 de noviembre en las instalaciones de TV Azteca.

Si quieres participar para poder asistir a la fiesta de la Casa del Boxeo, participa llenando este formulario y estando al pendiente de nuestras redes sociales y transmisiones.

Gracias por acompañarnos durante 15 años en esta tu casa, La Casa Del Boxeo.