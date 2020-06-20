Los Reynoso: La familia detrás del éxito del ‘Canelo’

Ciudad de México.- Don José Reynoso y su hijo Eddy se han convertido en entrenadores reconocidos en el boxeo actual.

Hablar de la exitosa carrera del "Canelo" Álvarez como campeón superwelter, mediano, supermediano y semicompleto, es mencionar su gran evolución como boxeador. Es notable su mejora en el aspecto técnico y mental a lo largo de sus 56 peleas profesionales. Pero hay que reconocer que, dentro de ese gran crecimiento, parte del crédito se lo lleva la familia Reynoso. Liderados por el famoso "Chepo", poco a poco se han ganado un nombre dentro del negocio a base de esfuerzo y entrega hacía la profesión.

El acercamiento entre los Álvarez y los Reynoso se da gracias a Rigoberto, hermano mayor del “Canelo”, y a partir de ahí, nace la gran historia del pelirrojo y su famoso apodo inventado por Don José. Desde ese momento, el veterano entrenador zacatecano ve en Saúl a un hijo, donde valores como la confianza, el cariño y la lealtad son recíprocos.

Boxeadores campeones como Óscar “Chololo" Larios, Javier “Chatito" Jáuregui, José “Tecuala" Argumedo, Oswaldo “Gallito" Novoa, Víctor “Vikingo" Terrazas, y el mismo “Español” Álvarez, también han encontrado en la familia Reynoso una fuente de apoyo moral y físico para llegar a consagrar sus carreras. Con esa satisfacción, Don “Chepo” sabe conque ha valido la pena cualquier sacrificio, incluso el negocio familiar como carnicero.

Esa misma escuela la heredó a su hijo Eddy desde pequeño. Aquellas idas a la Arena Coliseo en Guadalajara inspirarían a que iniciara su carrera como entrenador, apoyando a Ignacio Silva y José Cholaín Rivero. Actualmente, es en quien recae la preparación total del “Canelo”, compartiendo una relación de hermandad dentro y fuera del ring.

A través de esa fórmula ganadora, se han abierto otras puertas como la de importantes peleadores como Óscar Valdez y los hermanos Kameda, consagrando aun más las arcas boxísticas de la familia Reynoso, quienes, contra viento y marea, críticas y cuestionamientos, se han hecho de un nombre en el boxeo actual, demostrando que detrás de un gran campeón hay grandes maestros.

Con información de: @rubensonrd

