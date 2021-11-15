Consejo Mundial de Boxeo tiene emocionante arranque de Convención

Este lunes 15 de noviembre arrancó la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, con una emocionante celebración de apertura en la que se congregaron grandes figuras del boxeo de la talla de Julio César Chávez, Roberto Durán, Larry Holmes y Floyd Mayweather Jr.

Cerca del mediodía, las decenas de invitados de alta categoría y más de 600 delegados y representantes de diferentes países, tomaron sus lugares para comenzar oficialmente las actividades lideradas por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Como maestros de ceremonias, estuvo Rodolfo Vargas, narrador de Box Azteca y periodista de boxeo, además de Jimmy Lennon Jr., quienes presentaron el primero de los reconocimientos que fue para Bridger Walker, el pequeño niño que encaró a un perro salvaje que iba a atacar a su hermana, padeciendo de una severa herida en la cara.

El CMB al conocer su historia le llamó “El hombre más bravo de la tierra”, y ahora inauguró una nueva categoría que va de las 220 libras a las 224 y que fue bautizada como Bridgerweight.

Al pequeño le entregaron una piñata especial y un cinturón Teotihuacano a escala, que le fue entregado por Floyd Mayweather Jr.

Eddy Reynoso, el mejor entrenador del año

En la misma celebración, se reconoció a Eddy Reynoso como el mejor entrenador del año, y se le entregó un cinturón de campeón mundial, aunque él sea entrenador, y es que se acotó que por su denodada labor, se merece el más alto reconocimiento.

Ante el gesto del CMB, Eddy Reynoso agradeció y recalcó que seguirá trabajando duro con Canelo Álvarez y sus boxeadores para superarse así mismo.

Jimmy Lennon, homenajeado por su trayectoria

Además, el presentador legendario Jimmy Lennon, recibió un homenaje por su trabajo que ya acarrea algunas décadas. Su voz ha trascendido y ha sido escuchada en muchos países.

En el marco de esta celebración, se ganó los aplausos y porras de todos los asistentes al Restaurante Arroyo.