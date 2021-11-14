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Box Azteca celebrará el 20 de noviembre sus 15 años

El próximo 20 de noviembre, Box Azteca tendrá una celebración exclusiva por motivo de su 15 aniversario, con invitados especiales y un par de combates.

Box Azteca 15 años

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeo en México tiene un antes y un después, con el nacimiento de Box Azteca, pues llegó para darle el lugar que se merecía el deporte de los puños en la televisión nacional, tras contabilizar cualquier cantidad de hazañas en la historia.

Con Box Azteca, los pugilistas que inician, los consolidados, los campeones mundiales; las boxeadoras y todo el talento de este deporte, tuvieron una vitrina para mostrarse, para dar a conocer sus cualidades y para combatir con una motivación.

A su vez, toda la afición, pudo tener de forma gratuita semana a semana las emociones del boxeo, creando altas expectativas por los guerreros que se presentan o los títulos que se ponían en juego. Así Box Azteca superó su primer año, un lustro, una década y ahora llegamos hasta los 15 años, que nos llenan de alegría, motivo por el cual hemos preparado una gran celebración.

Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

La gran fiesta de Box Azteca por sus 15 años

Será la noche del 20 de noviembre, a las 10:30 PM cuando podrás seguir la transmisión de nuestra fiesta, en la que tendremos un par de combates de alto calibre, que acompañarán la velada en la que tendremos grandes invitados.

Las personalidades que han hecho de La Casa del Boxeo un proyecto posible y que sigue vigente, serán reconocidos como se merecen. Campeones mundiales de la actualidad como Saúl “Canelo” Álvarez, Juan Francisco “Gallo” Estrada, Emanuel “Vaquero” Navarrete, Óscar Valdez, Tyson Fury, entre otros están invitados.

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Las peleas que tendremos en vivo en Box Azteca

En el evento principal, estará el pugilista Omar ‘Pollo’ Aguilar quien busca cerrar el año con un triunfo más en su carrera que luce sin tropiezos, pero enfrente tendrá un desafío de alto calibre como lo es Issouf Kinda, oriundo de Burkina Faso.

El boxeador llega con un físico que causa terror a cualquier rival, con un poder indiscutible, aunque su récord indica algunos descalabros: 18 victorias, 7 nocauts; 5 derrotas, dos por la vía del cloroformo.

Aguilar por su parte, presume de su invicto en 22 peleas, en las que ha noqueado en 21 duelos; con 22 años de edad destaca como un pugilista poderoso y que apunta a lograr cosas importantes en este deporte.

En la misma velada, aparecerá Alan David ‘Rey’ Picasso quien enfrentará en duelo de poder a poder a Luis David Millán, en combate de 10 episodios en peso supergallo.

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