El ‘Gallo’ Estrada noquea al ‘Príncipe’ Cuadras para retener su título en la ‘pelea del año’

El “Gallo” Estrada le hizo honor a su sobrenombre en el ring en un duelo electrizante ante Carlos “Príncipe” Cuadras, que pese a una entrega y técnica por 11 rounds, cayó ante el Juan Francisco, que retuvo su título de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Una de las peleas más esperadas en el boxeo nacional e internacional se desarrolló en La Casa del Boxeo, en donde Estrada llegó como campeón defensor, pero además como el verdugo de Cuadras en 2017, cuando lo derrotó por decisión unánime.

Los pugilistas, que habían estado encerrados como toros bravos por la pandemia, por fin salieron al ruedo y dieron una batalla que ha sido etiquetada como “pelea del año”.

La pelea entre “Gallo” Estrada y “Príncipe” Cuadras

En las instalaciones de TV Azteca, sonó la campana y los dos guerreros comenzaron a castigarse desde el primer episodio, dejando para otro pleito el llamado round de estudio.

Cuadras demostró que a sus 32 años tenía todo el poder para poder tumbar a Estrada que en el papel llegó como favorito, pero que recibió un duro golpe en el tercer giro, cayendo sin control contra las cuerdas, recibiendo gritos de parte de su esquina encabezada por Alfredo Caballero y la cuenta de protección del réferi.

El de Puerto Peñasco se encendió, y combatió a todo pulmón ante Cuadras, que se supo mover y conectar, poniendo pareja la contienda.

Para el sexto round, Estrada tenía ya las cejas abiertas, recibiendo la atención necesaria para evitar un corte incontrolable, en tanto que Cuadras lucía con una frente y mejillas laceradas.

Los dos boxeadores no dejaron nada en el aire, y lanzaban golpes de poder que hacían levantarse a todos los aficionados en sus hogares, siendo una pelea sin aficionados por cuestiones del covid-19.

Las 2 esquinas hicieron su labor, motivaron a los pugilistas, dieron indicaciones y pedían más de cada uno de sus guerreros, haciendo una segunda pelea que finalmente se fue a definir para el campeón.

El round 11 del combate entre ‘Gallo’ Estrada y Carlos Cuadras

La pelea estaba ya en su vejez, cuando el cansancio comenzaba a hacerse presente, entonces fue cuando Estrada echó la carne al asador, lanzó una combinación a Cuadras, que intentó quedar en pie, pero no pudo evitar ver los detalles de la lona al caer.

El campeón panamericano en 2007 en Río, se levantó, fue al frente, pero quedó tocado y no mostraba defensa, por lo que a los 2 minutos con 22 segundos el tercero sobre el ring, detuvo el castigo.

“Gallo” retuvo y no cierra a la puerta la trilogía

El boxeador Juan Francisco Estrada celebró, reconoció a su rival y explicó que si llegaran a ponerse de acuerdo las promotoras, podría darle una nueva revancha a Cuadras, aunque a su gusto al haber noqueado, no hay duda ya de que es mejor que el “Príncipe”.