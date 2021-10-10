EN VIVO pelea Tyson Fury vs Deontay Wilder
Tyson Fury se enfrenta en un duelo en la que expone su cetro del Consejo Mundial de Boxeo ante Deontay Wilder en la Arena T-Mobile de La Vegas.
Esta noche desde la Arena T Mobile de Las Vegas, el potente británico Tyson Fury se mide ante Deontay Wilder, en combate de pesos completos en el que está en juego el cetro del Consejo Mundial de Boxeo que pertenece a Fury. El encuentro lo podrás seguir en vivo por Box Azteca.
El duelo es el tercer capítulo de esta rivalidad, en la que Fury tiene saldo favorable y que además llega como favorito, pero no podrá confiarse ante el ‘Bombardero de bronce’, que ha tomado el periodo en el que estuvo ausente, para trabajar y llegar listo a este combate.
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Wilder vs Fury un pleito de alto calibre
En Las Vegas, Tyson Fury pondrá en juego su campeonato de peso completo que le ganó el pasado febrero del 2020 a Wilder, quien no aguantó el castigo de su rival.
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Wilder había tenido un reinado en la división, pero en el segundo capítulo se notó ampliamente superado, pero ahora parece que podría haber un duelo en el que el estadounidense se pueda redimir.
Previo al pleito, Fury y Wilder se dijeron de todo, lanzaron amenazas y hasta el británico puso en la mesa la posibilidad de realizar un castigo a tal grado de retirar a su contrincante.
Las declaraciones más candentes previo a Fury vs Wilder
Tyson Fury
“Noquearé a Wilder este sábado por la noche”.- Fury
“Soy el último invicto, el que es dos veces campeón de peso completo”.- Fury
“Si algún tipo intenta arrancarme la cabeza, no me importan”.- Fury
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“Este es el show de Fury y continúa desde hace 13 años”.- Fury
“Wilder es una persona mentalmente débil”.- Fury
“El legado de Wilder está hecho trizas”.- Fury
“Él sabe que perderá por tercera ocasión”.- Fury
Deontay Wilder
“Este combare se trata de redención, represalias y retribución”.- Wilder
“Tengo mi dedicación ha estado enfocada todos los días”.- Wilder
“Esta trilogía del boxeo será para la historia”.- Wilder
“Tengo todo para tirunfar y nada que perder”.- Wilder
“Estoy listo para volver a presentarme ante el mundo”.- Wilder
“Ya que quiero mi venganza en sangre”.- Wilder
Box Azteca transmitirá Fury Wilder
Este sábado, desde las 10:30 PM por la señal de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, podrás seguir EN VIVO el combate de Fury ante Deontay Wilder con la narración del Box Azteca Team.