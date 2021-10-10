EN VIVO pelea Tyson Fury vs Deontay Wilder

Esta noche desde la Arena T Mobile de Las Vegas, el potente británico Tyson Fury se mide ante Deontay Wilder, en combate de pesos completos en el que está en juego el cetro del Consejo Mundial de Boxeo que pertenece a Fury. El encuentro lo podrás seguir en vivo por Box Azteca.

El duelo es el tercer capítulo de esta rivalidad, en la que Fury tiene saldo favorable y que además llega como favorito, pero no podrá confiarse ante el ‘Bombardero de bronce’, que ha tomado el periodo en el que estuvo ausente, para trabajar y llegar listo a este combate.

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Wilder vs Fury un pleito de alto calibre

En Las Vegas, Tyson Fury pondrá en juego su campeonato de peso completo que le ganó el pasado febrero del 2020 a Wilder, quien no aguantó el castigo de su rival.

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Wilder había tenido un reinado en la división, pero en el segundo capítulo se notó ampliamente superado, pero ahora parece que podría haber un duelo en el que el estadounidense se pueda redimir.

Previo al pleito, Fury y Wilder se dijeron de todo, lanzaron amenazas y hasta el británico puso en la mesa la posibilidad de realizar un castigo a tal grado de retirar a su contrincante.

|Ryan Hafey

Las declaraciones más candentes previo a Fury vs Wilder

Tyson Fury

“Noquearé a Wilder este sábado por la noche”.- Fury

“Soy el último invicto, el que es dos veces campeón de peso completo”.- Fury

“Si algún tipo intenta arrancarme la cabeza, no me importan”.- Fury

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“Este es el show de Fury y continúa desde hace 13 años”.- Fury

“Wilder es una persona mentalmente débil”.- Fury

“El legado de Wilder está hecho trizas”.- Fury

“Él sabe que perderá por tercera ocasión”.- Fury

Deontay Wilder

“Este combare se trata de redención, represalias y retribución”.- Wilder

“Tengo mi dedicación ha estado enfocada todos los días”.- Wilder

“Esta trilogía del boxeo será para la historia”.- Wilder

“Tengo todo para tirunfar y nada que perder”.- Wilder

“Estoy listo para volver a presentarme ante el mundo”.- Wilder

“Ya que quiero mi venganza en sangre”.- Wilder

Box Azteca transmitirá Fury Wilder

Este sábado, desde las 10:30 PM por la señal de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, podrás seguir EN VIVO el combate de Fury ante Deontay Wilder con la narración del Box Azteca Team.