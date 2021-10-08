Pronóstico de la pelea Tyson Fury vs Deontay Wilder

El peleador británico Tyson Fury expone su título de peso completo ante el peligroso y ex campeón Deontay Wilder este viernes, en combate que podrás ver el sábado por La Casa del Boxeo.

El tercer capítulo de la rivalidad de Fury ante Wilder está cerca de realizarse y al duelo arriba como favorito el británico, que pone en juego también su marca invicta en el pugilismo de pago.

Aunque Wilder llega en excelente forma física y atlética, Fury parece que dominará al ‘Bombardero de Bronce’ en el duelo que se realizará en la Arena T Mobile, de Las Vegas.

SIGUE EN VIVO ESTE SÁBADO LA PELEA FURY VS WILDER

¿Cómo están las apuestas en la pelea Fury vs Wilder?

El boxeador Tyson Fury es el favorito por los especialistas para ganar este duelo de sábado por la noche y en los momios de las apuestas se ve reflejado.

Aparece Fury, con un momio de -275, por lo que poniéndole 100 pesos, podrías ganar 136 pesos con 40 centavos. La victoria para Wilder permitiría ganar 950 pesos por el momio de + 225.

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Un empate es lo que mejor paga, con un momio de + 2000, por lo que en caso de apostar 100 pesos, la ganancia podría ser de dos mil 100 pesos.

|Ryan Hafey

Las declaraciones más candentes de la pelea Fury vs Wilder

Tyson Fury

“Si algún tipo intenta arrancarme la cabeza, no me importan”.- Fury

“Este es mi show y continúa desde hace 13 años”.- Fury

“Wilder es una persona mentalmente débil”.- Fury

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“Lo noquearé este sábado por la noche”.- Fury

“Soy el último invicto, dos veces campeón peso completo”.- Fury

“Su legado está hecho trizas”.- Fury

“Él sabe que perderá por tercera ocasión”.- Fury

Deontay Wilder

“Esta pelea se trata de redención, represalias y retribución”.- Wilder

“Mi dedicación ha estado enfocada todos los días”.- Wilder

“Esta trilogía del boxeo será histórica”.- Wilder

“Tengo todo para ganar y nada que perder”.- Wilder

“Estoy listo para volver a presentarme ante el mundo”.- Wilder

“Ya que quiero mi venganza en sangre”.- Wilder

Box Azteca transmitirá Fury Wilder

Este sábado desde las 10:30 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, podrás seguir EN VIVO la pelea de Fury ante Wilder con la narración del Box Azteca Team.