Deontay Wilder amenaza a Tyson Fury: ‘Quiero sangre’

De cara al pleito del 9 de octubre entre el monarca Tyson Fury y el retador y ex campeón Deontay Wilder, las declaraciones florecieron en una rueda de prensa y no fueron nada amistosas, pues se habló de venganza y sangre.

Dentro de dos semanas, un combate de pesos completos se estará celebrando en la Arena T Mobile de Las Vegas, en donde habrá una verdadera guerra.

Esta será la tercera pelea entre ambos pugilistas y no se espera otra cosa que no sea intensidad, poder y un nocaut en menos de 12 rounds.

Wilder tiene claro que busca sangre

A sus 33 años y sintiéndose renovado, Deontay Wilder explicó que “Quiero revancha en forma de sangre. Obtendré mi venganza el 9 de octubre”.

La pelea de Wilder ante Fury, la podrás seguir en vivo el sábado 9 de octubre por La Casa del Boxeo.

Los objetivos de Wilder para el combate ante Fury

El pugilista que solía ser monarca del Consejo Mundial de Boxeo y que cayó ante Tyson Fury en febrero del 2020, habló sobre su entrenamiento y sus planes para este duelo.

“Será ojo por ojo”, indicó un determinado Wilder y acotó que “Me siento espectacular. Más que bien, más que genial. Este tiempo que ha pasado me sirvió muchísimo ya que pude pulir diversos detalles, perfeccionándolos. Uno no puede ser perfecto todo el tiempo, pero eso no significa que no te entrenes para serlo”.

Wilder, cree ser un tipo renovado en el boxeo

Wilder afirmó que para el duelo del 9 de octubre, se siente concentrado en la que calificó como una segunda etapa de su trayectoria.

“Estoy super concentrado. Más que nunca en mi carrera”, afirmó el boxeador de 33 años de edad. “Esta es la segunda fase de mi trayectoria. Yo me divertí ganando y defendiendo el título por cinco años. A esta altura, nosotros estamos siendo serios sobre absolutamente todo. Estoy contento y encantado de estar aquí”.