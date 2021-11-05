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EN VIVO, pesaje Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Sigue en vivo la ceremonia de pesaje de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant de este viernes desde Las Vegas.

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Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez está a poco más de 24 horas de enfrentar a Caleb Plant, en una pelea que se espera de alta intensidad, pero antes, ambos guerreros deberán de superar la báscula en la ceremonia de pesaje que podrás seguir en vivo este viernes.

La reyerta será en la división de las 168 libras, por lo que en la romana en Las Vegas, no podrán superar esa cifra, para poder contender sin ninguna clase de problema y acorde está en el reglamento.

SIGUE AQUÍ EN VIVO LA CEREMONIA DE PESAJE DE CANELO VS PLANT

Los boxeadores han tenido una semana ajetreada, entre el cierre de preparación que se realiza en el hotel de concentración, las entrevistas y la atención a los medios internacionales y por supuesto el corte de peso para no llevarse una sorpresa.

Canelo Plant conferencia de prensa box azteca

¿Cómo llega Canelo Álvarez y Caleb Plant?

El boxeador azteca Canelo Álvarez, mencionó el jueves en entrevista exclusiva con Box Azteca, que estaba preparado para medirse ante Plant, pero también ya preparado para llegar a la báscula y marcar el peso de los supermedianos.

Canelo había comentado en otro momento, que en las 168 libras es donde se siente más cómodo en el sentido del peso, pues es en donde puede ajustarse, trabajar y dar el número sin llevar al límite su cuerpo y después comer lo que su cuerpo pida y poder reponer fuerzas para subir poderoso al combate.

Al menos la fórmula le ha servido en las dos últimas peleas, en las que ha sacado de circulación antes de tiempo a Avni Yildirim y a Billy Joe Saunders, que además estuvo cerca de perder la visión de un ojo por el upper que le metió Canelo, que lo que sí logró es romperle el pómulo y dejar un orificio en la mejilla izquierda.

A Raspar la lona: Análisis del boxeo y del duelo de ‘Canelo’ Álvarez

Caleb Plant no arriesgará nada en el pesaje ante Canelo

En el caso de Caleb Plant, el estadounidense, que está ante la pelea más importante en su carrera y que le dejaría cerca de 10 millones de dólares de ganancia, busca dar la campanada y defender con éxito su campeonato de la Federación Internacional de Boxeo.

Plant no puede fallar en la romana y se espera que de su lado, también sea un trámite para el pleito del sábado 6 de noviembre.

TV Azteca transmitirá la pelea de Canelo Álvarez en vivo

Este sábado, no puedes perderte la pelea de Canelo Álvarez ante Caleb Plant, en un duelo de poder a poder que arrancará a las 8:30 PM, y que será transmitida por Azteca Siete, Azteca Uno, A más y ADN 40.

Caleb Plant entrenamiento pelea Canelo Álvarez

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