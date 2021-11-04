Lo que tienes que saber de la pelea Canelo Álvarez vs Plant

Este sábado 6 de noviembre Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al estadounidense Caleb “Sweet Hands” Plant en un combate histórico lleno de números y records. Vamos a revisar algunos. Comencemos por las marcas personales de cada uno de los protagonistas:

El Canelo tiene 59 peleas como profesional, de las cuales 56 son triunfos, una derrota y dos empates. El tapatío luce 38 de los triunfos, es decir el 64.4% del total de sus peleas, por la vía del nocaut.

Caleb tiene 21 peleas en total, cero derrotas y cero empates con 12 nocauts, que equivalen al 57% de sus apariciones en el boxeo de pago. La diferencia entre el número de compromisos de Canelo y Caleb es amplia, el peleador tapatío tiene más del doble de apariciones que su par, oriundo de Tennessee.

¡'Canelo’ vs Plant, en exclusiva por los canales de TV Azteca!

Canelo Álvarez comenzó joven en el boxeo

Las 60 peleas a las cuales llegará Canelo a los 31 años, obedece a que Álvarez debutó como profesional a los 15 años de edad, en el 2005, mientras que Plant lo hizo en el 2014 a los 21. Si lo vemos en perspectiva, cuando Caleb debutó Saúl ya había sido campeón mundial, ya era un peleador famoso e incluso ya había perdido su primer combate y fue contra el mejor libra por libra de ese momento: Floydmayweather Jr.

Con esta última referencia parece que la diferencia de edad es mucha, pero no. El originario de Guadalajara, Jalisco tiene 31 años y el “Manos Dulces” 29.

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Pelea de proporciones históricas entre Canelo y Plant

Pero ahora toquemos el tema de lo histórico. ¿Por qué esta pelea es tan importante?

Porque será una pelea por el título de campeón indiscutido, es decir “undisputed”. Existen 4 organismos internacionales que rigen el boxeo a nivel mundial. El Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Cada uno de esos organismos tiene un campeón por cada una de las 17 divisiones. Una de esas divisiones es supermedio, donde participan Canelo y Plant.

El mexicano es dueño de 3 de los 4 cinturones (CMB, AMB y OMB) mientras que Sweethands es el poseedor del campeonato de la FIB.

Al campeón mundial que consigue los 4 cinturones de los 4 organismos en una división, se le dice campeón indiscutido. Y el Canelo podría convertirse en el primer latinoamericano en ganar los 4 títulos en una sola categoría. Eso es histórico.

Canelo o Plant, inaugurarán un momento histórico en las 168 libras

Por otro lado, para el caso de la división de los supermedios o supermedianos que marca como límite de peso las 168 libras, es decir, 76 kilos 204 gramos, nunca en la historia un campeón mundial ha logrado el título de indiscutido o undisputed.

Box Azteca celebrará los 15 años con Canelo vs Plant

Por eso este 6 de noviembre será histórico y emocionante para México y para el mundo del boxeo.

Porque además será en el marco de los 15 años de Box Azteca, la única Casa del Boxeo. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en una transmisión en exclusiva por Azteca Uno, azteca 7, Adn40 A más y las plataformas digitales de azteca deportes.

Sigue la pelea entre Canelo y Plant con el #OrgulloAzteca y nos vemos el sábado en la casa del boxeo.