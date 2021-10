El relato de Saunders que pone a temblar a Caleb Plant

El boxeador británico Billy Joe Saunders relató en una reciente entrevista el tremendo daño que le ocasionó Canelo Álvarez en su pelea de mayo pasado, el cual lo dejó al borde de estar ciego de un ojo, crónica que pondría a temblar de miedo a Caleb Plant quien enfrentará a Saúl Álvarez el 6 de noviembre.

En la actualidad Canelo Álvarez es calificado como el mejor libra por libra. El peligro para los pugilistas es real, motivo por el cual ha terminado con 4 de sus últimos seis rivales, antes de que se terminen los 12 asaltos.

Su última víctima fue Saunders , quien tenía el campeonato mundial de peso supermediano de la OMB, y quien sintió el rigor de Canelo al golpearlo en el pómulo derecho en el octavo asalto.

La pelea terminó cuando llegó a su esquina y relata, que ahí dijo que no saldría más al combate, pues sentía un importante daño.

“En cuanto me pegó ese golpe, pensé que me había mareado, pensé que perdía mis piernas. pero me puse a saltar durante diez segundos y mis piernas estaban bien. De pronto, la cara se me empezó a entumecer. Sentía que tenía un agujero. Mi esquina gritaba, silbaba. Yo esquivaba y sentía el aire de los golpes. Fue un gran golpe”, comentó Saunders.

Estuvo cerca de perder la vista en ese ojo Billy Joe Saunders

Saunder agregó que tras el golpe y el mareo, llegó a ver a tres Canelos, por el impacto severo que tenía y sostuvo que el daño pudo haberle dejado sin visión en el ojo derecho. Por suerte el pugilista superó la lesión y no tiene secuelas, aunque medita seriamente en dejar el boxeo, pues entiende que el área afectada es vulnerable y un impacto podría dejarle daños irreversibles.

Caleb Plant desafía a Canelo Álvarez

Pese a los informes sobre el poder de Canelo Álvarez , Plant no duda en que puede pelear de tú a tú y vencer al mexicano que pone en juego el título de las 168 libras del CMB, OMB y AMB; Plant expone el cetro de la misma división pero de la FIB, por lo que el ganador será el campeón indiscutido de los supermedianos, algo que nunca ha pasado en esa división.