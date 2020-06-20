Esta noche Volvemos con Punch, con un show espectacular en el que los protagonistas serán Emanuel “Vaquero” Navarrete quien se encontrará con Uriel “Yuca” López, en el regreso de La Casa del Boxeo.

Todo está listo para esta noche, en el que el riguroso protocolo sanitario también será parte fundamental de este evento en el que el mínimo de personal participará en la ejecución.

Las acciones comienzan a las 10:00 P.M. a través de aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

#VolvemosConPunch