Este sábado La Casa del Boxeo se viste de gala para recibir tres contiendas de campeonato del mundo, en la que el “Gallo” Estrada y “Príncipe” Cuadras encabezan el evento, en un duelo que además es de revancha.

Los pugilistas llegan hasta este punto, tras meses de espera para subir a los encordados y mostrar su poder. En el caso de los campeones, llegó el momento de defender sus coronas, en tanto que los retadores buscarán ir a casa con un fajín que los avale como monarcas mundiales.

El evento incluye 2 peleas que prometen levantar a todos los aficionados de sus asientos en sus hogares, desde las 11:00 PM del sábado, con una cobertura amplia por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete.

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‘Gallo’ Estrada vs ‘Príncipe’ Cuadras tienen su segundo choque

En la pelea estelar de la velada, Juan Francisco “Gallo” Estrada se encontrará de nuevo con Carlos “Príncipe” Cuadras, en un duelo que se dio en 2017, y que fue cerrado entre estos 2 guerreros, el cual se definió para el de Puerto Peñasco en decisión unánime.

Ahora Cuadras busca despojar del título supermosca del CMB al ‘Gallo’, quien ya avisó por su parte que le repetirá el resultado de hace 3 años.

Estrada llega a este pleito con 30 años y una marca de 40-3, en tanto que el ‘Príncipe’ presume una hoja de trabajo de 39-3-1 a sus 32 años.

‘Rey’ Martínez va con todo, menos con miedo

El carismático ‘Rey’ Martínez se sube al ring para defender su campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo, ante un peligroso Moisés “Taz” Calleros, que se sumó a esta cartelera hace unas semanas.

Calleros se pasó del peso marcando 117 libras, ante las 114 del campeón. Ante esta situación, quedó establecido que en casa de empate, el “Rey” sigue como monarca y si pierde, el fajín del CMB quedará vacante.

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