La historia de Óscar Bonavena vs Muhammad Ali por el Campeonato Mundial

Ciudad de México.- El 7 de diciembre de 1970, Argentina se paralizó para ver la pelea entre uno de los boxeadores más queridos del país y la leyenda de Estados Unidos. El Madison Square Garden se vistió de gala para la pelea de pesos pesados entre Muhammad Ali y Oscar "Ringo" Bonavena.

Contaron con una antesala de la pelea que fue vibrante, luego de que Ringo le había dicho "gallina" a su rival por no haber ido a combatir a la guerra, cosa que sacó de quicio a Ali.

Con todo el espectáculo montado y la promesa del local de noquearlo en nueve rounds, llegó el combate a 15 rounds en donde se repartieron varios golpes e incluso el Madison se paralizó cuando Bonavena puso en la lona a su rival.

El argentino estuvo por momentos acariciando la gloria cuando tuvo la oportunidad de poner KO a Ali con 2 poderosos golpes, sin embargo, y luego de haber tocado tres veces el suelo, Muhammad Ali se quedó con la pelea en el último asalto con una combinación de golpes.

En el final de la misma, y lejos de los rencores, “Ringo” Bonavena interrumpió la conferencia del ganador para pedirle perdón por todos sus dichos previos, dejando en claro que todo fue para el show y que era un gran campeón. Lejos de reprocharle algo, Ali lo reconoció y dejó en claro que en ese momento era su máximo rival.

Una de las grandes historias en la historia del boxeo mundial y una noche en el Madison Square Garden en la que Muhammad Ali hizo grande a un argentino llamado Oscar Bonavena.

