Óscar Valdez reveló contra quién le hubiese gustado pelear

-Óscar Valdez, invicto excampeón mundial pluma, en videoconferencia con César Castro y Rafael Ayala, integrantes del "Box Azteca Team".

¿Cómo ha sido tu preparación este año?

-A inicio de año me estaba preparando en San Diego para pelear contra Miguel "Alacrán" Berchelt en mayo, pero con la emergencia sanitaria volví a Hermosillo un tiempo. Ahora ya reinicié mi campamento en Guadalajara, Jalisco. Me mantuve activo durante la cuarentena, pero no es lo mismo que hacer trabajo completo de gimnasio, hacer "sparring", manoplas, costal, etc. Ahora ya estoy trabajando con Eddy Reynoso.

¿Cuánto tiempo necesitas para estar listo para pelear?

-Con 5 ó 6 semanas cualquier boxeador activo está listo para regresar al ring. Me gustaría que fueran de 6 a 8 semanas. Ahorita estoy al 60% de preparación.

¿Qué te parece la opción del boxeo sin público?

-A todos los boxeadores nos encantaría que estuvieran los fanáticos presentes. El público me ha levantado cuando he vivido momentos difíciles sobre el cuadrilátero, pero ahora será así, es algo nuevo y hay que adaptarse y salir con la victoria.

Sobre la pelea contra el "Alacrán" Berchelt...

-Esa pelea ya iba a ser en junio, aún con la emergencia del coronavirus, pero esa pelea está a otro nivel y merece que haya público presente, así que se está posponiendo para fin de año. Por ahora "Alacrán" y yo no sabemos contra quién vamos a pelear antes. Siendo realistas esa pelea sería en Los Ángeles, Las Vegas o Ciudad de México.

Yo busco mi sueño que es ser campeón mundial del CMB y en mi segunda división diferente.

¿Sabes quién será tu próximo rival?

-No me han presentado otro nombre, pero no tengo miedo de enfrentar a nadie.

¿Contra qué histórico superpluma te habría gustado pelear?

-Me habría encantado pelear contra Julio César Chávez, sería un honor. Todos sabemos cuál habría sido el resultado, pues es el mejor de la historia desde mi punto de vista. Mi reto más grande habría sido simplemente golpearlo, ya que tenía muy buena defensa cuando estaba en su mejor momento.

¿Subirás más divisiones?

-Yo sueño con ser uno de los mejores 10 boxeadores mexicanos de la historia y para eso debo ser campeón en varias divisiones diferentes. Por ahora busco mi segundo título.

¿Es más importante ganar más títulos o conservar el récord invicto?

-Conseguir más títulos es más importante que conservar el invicto. Todos los más grandes tuvieron derrotas y no les quita la grandeza. Esa cultura del invicto la impuso Mayweather, pero hasta Muhammad Ali tuvo derrotas; hay que tomar riesgos.

¿Qué extrañabas de tu rutina diaria?

-Extrañaba el "sparring" en el gimnasio, estar con mis entrenadores, estaba muy ansioso. Pero ya volví, así que lo más difícil ya pasó para mí, estoy más feliz que cuando estaba en cuarentena.

¿Qué opinas de ser parte del "Canelo Team?

-Es mi 4º campamento con Eddy Reynoso y estoy muy contento, nunca paras de aprender con él. Para cumplir tus sueños debes rodearte de gente con energía positiva y entre todos nos ayudamos en el gimnasio.

¿Cómo viviste la cuarentena?

-Aproveché de unos días con la familia y en mi rancho para estar con los animales. Tengo chivos, caballos, cocodrilos, pericos, guacamayas, reptiles, hasta un gato; pero ya estoy enfocado en pelear.

Tus virtudes y las del "Alacrán" Berchelt...

-Mi mentalidad y mi disciplina son mis fortalezas. Me considero mejor boxeador que el "Alacrán", más veloz y con mejor boxeo. Creo que él tiene una tremenda pegada, debo tener cuidado. A veces tu plan de trabajo es uno, pero las cosas cambian durante la pelea y hay que ganar como sea.

Si organizaras una fiesta con tus fans, ¿cómo sería?

-Un Tour por mi rancho, que jueguen y toquen a mis animales con música de banda y rock clásico, de todo tipo. Solo con cuidado de no caer al agua con el cocodrilo (ríe).

Por: Daniel Padilla

Twitter:@DanielsenPB