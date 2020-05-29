¿Qué significaría para el boxeo el regreso de Mike Tyson?

Ciudad de México.- El histórico ex boxeador, Mike Tyson, ha sorprendido a propios y extraños en distintos videos en las redes, los cuales dejan ver al ex campeón mundial de peso pesado golpeando como en su mejor momento. Esto ha provocado que se abra el gran debate sobre un posible regreso al ring.

En años recientes, Tyson ha surgido como una figura más amigable en la cultura pop, apareciendo en películas y presentando su propio podcast. Pero en el fondo, nunca ha dejado de ser un peleador y los fanáticos parece que quieren creer que hay todavía hay restos del Tyson de 1988.

A Mike Tyson ya lo vinculan con nombres de distintos boxeadores de la actualidad para enfrentarse, la pregunta que todos se hacen es: ¿con quién pelearía?

Esta no sería la primera vez que en el boxeo se busca capturar una bolsa de dinero lucrativa de esta forma. En la actualidad, la generación de grandes de peso pesado esta comandada por nombres como Tyson Fury, Anthony Joshua o Deontay Wilder.

El actual campeón del mundo de los pesos pesados, Tyson Fury, afirmó que ya recibió un ofrecimiento para pelear contra Tyson, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo para llevar a cabo el combate.

Por lo pronto este 9 de junio en Las Vegas, el boxeo regresará después del parón debido al Covid-19, y aunque será con las estrellas destacadas de la actualidad, los aficionados anhelan con nostalgia el regreso del excampeón Mike Tyson, hoy con 53 años, algo que para todos ellos significaría el poder revivir momentos icónicos con una de las leyendas de la historia del boxeo.