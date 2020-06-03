¿Qué hay detrás de la nueva apariencia física de Mike Tyson?

Ciudad de México.- El histórico boxeador Mike Tyson de 53 años quiere volver al ring gracias a un costoso y efectivo tratamiento usado por Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal para rejuvenecer.

La controvertida vida y carrera de Mike Tyson podría tomar un segundo aire en el boxeo a los 53 años de edad. Se habla desde una posible exhibición junta al también ex monarca Evander Holyfield hasta la posibilidad de retar a uno de los actuales reyes de la división, Anthony Joshua. Si bien, la edad podría ser un gran obstáculo para lograrlo, una serie de videos en las últimas semanas han evidenciado la gran condición física que acompaña al "Kid Dynamite" de Brooklyn, Nueva York.

Al igual que otros deportistas de altísimo nivel como Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo, "Iron Mike" ha utilizado una fórmula efectiva para rejuvenecer, pero ¿En qué consiste ese mágico tratamiento que comparte con el legendario tenista español y el CR7?

El ex campeón de peso completo y uno de los peleadores más temidos de la historia ha perdido 45 kilogramos y actualmente pesa 104 kilos, gracias a una dieta basada en extraer sangre procedente del cordón umbilical de los recién nacidos, médula ósea o grasa corporal. Después, ese extracto se inyecta directamente en el paciente. Incluso, el propio Tyson confirma que el color de su sangre ha cambiado de roja a trasparente debido al efectivo proceso de purificación, beneficiando su presión arterial duramente afectada por su alcoholismo, drogadicción y malos hábitos alimenticios.

En pocas palabras, la vida de Mike dio un giro de 180 grados, ya que de morder orejas en los cuadriláteros y de ser un "rockstar" fuera del ring, su personalidad se ha moderado al igual que su forma de comer. Su cambio al veganismo le permitió superar sus problemas de artritis y eso ya habla bastante del nuevo alguna vez llamado el "Chico más malo del planeta".

Sin embargo, el tratamiento de células madre al que se ha sometido no está al alcance de cualquier bolsillo, ya que su costo suele oscilar entre los 5 y 25 mil euros, lujos que sólo unos cuantos como Cristiano, Nadal y el mismo Tyson se pueden dar para mejorar su rendimiento, ya en el ocaso de sus exitosas carreras.