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Fútbol

Los zapatos de Andy Ruiz que costaron 300 mil pesos

Los lujos de Andy Ruiz no cesan, tiene un par de zapatillas con un valor de 300 mil pesos.

Andy Ruiz festeja su victoria para ganar el cinturón de pesos completos

Ciudad de México.- El ex campeón mexicano de peso completo, Andy Ruiz, se ha acostumbrado a dejarnos ver sus distintos lujos en las redes sociales, presumiendo coches y mansiones, ahora ha llamado la atención con un calzado diseñado en diamantes, valuado en 15 mil dólares, poco más de 300 mil pesos mexicanos.

El “Destroyer” los habría obtenido de Customicasso, una compañía que se dedica a hacer diseños en tenis deportivos en Estados Unidos, la cual pertenece al mexicano Víctor Vázquez.

Esta compañía también trabaja para otras celebridades, como el boxeador azteca Saúl “Canelo” Álvarez, quien utilizó un calzado de lujo en su pelea del 2019 ante Daniel Jacobs.

Andy Ruiz estaría pensando en utilizar este prestigioso calzado en su próxima pelea, la cual aún no tiene un rival definido. El calzado también cuenta con la épica postal derrotando a Anthony Joshua.

Hace unos días se cumplió 1 año de la gloriosa victoria del “Destroyer” sobre el boxeador británico en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, título que lo convirtió en el primer mexicano en la historia en ser campeón de los pesos pesados.

Los zapatos de Andy Ruiz

Andy Ruiz

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