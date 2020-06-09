Diferencia económica para concretar revancha entre ‘Chocolatito’ y ‘Gallo’
Román ‘Chocolatito’ González sí aceptaría una revancha contra ‘Gallo’ Estrada siempre y cuando se cumpla una sola condición.
Ciudad de México.- Han pasado ocho años desde la primera pelea entre Román ‘Chocolatito’ González y Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada. Para el boxeador mexicano siempre tuvo la “espina” de una revancha contra el nicaragüense pues la decision fue controvertida.
El excampeón del mundo, Román González aceptó que volvería a pelear contra el ‘Gallo’ Estrada siempre y cuando la suma ecónomica ronde el millón de dólares para cada pugilista.
“O nos pagan un millón de dólares a Estrada y a mí o no habrá revancha”, comentó González.
El principal problema que ha tenido los pesos super mosca es que históricamente las bolsas han sido muy golpeadas, algo que el mismo Juan Francisco ‘Gallito’ Estrada ha reclamado a las organizaciones.
¿Será probable ver a ‘Gallo’ Estrada nuevamente en un encontronazo ante ‘Chocolatito’ González?